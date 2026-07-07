/पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पुलिस पोस्ट पर बड़ा धमाका, हमले में 9 पुलिसकर्मियों की मौत और 5 लापता

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक पुलिस पोस्ट पर बड़े हमले की जानकारी सामने आई है. इसमें कम से कम 9 पुलिसकर्मी मारे गए हैं. वहीं, हमले के बाद 5 पुलिकर्मी लापता बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद पूरे इलाके में जांच एजेंसियी सतर्क हो गई हैं और तलाशी अभियान जारी कर दिया गया है.
दरअसल, यह हमला सोमवार देर रात बलूचिस्तान के जियारत जिले के मांगी डैम के इलाके के पास हुआ. इस घटना के बाद सुरक्षाकर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया है और पूरे इलाके में घेराबंद कर दी गई है. इस घटना को लेकर स्थानीय डिप्टी कमिश्नर अब्दुल कुदूस की ओर से बताया गया कि 9 पुलिसकर्मी इस घटना में मारे गए हैं.
पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पांच हमले के बाद पांच पुलिस अधिकारी अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. वहीं, स्थिति को देखते हुए वहां पर अतिरिक्त सरक्षा बल भेजे जा रहे हैं. इस हमले की असली वजह तलाशने की कोशिश जार है.
पाकिस्तानी टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही खबरों के अनुसार, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस हमले की कड़ी निंदा की है. वहीं, उन्होंने पुलिसकर्मियों की मौत पर शोक व्यक्त किया है. इसके अलावा बलूचिस्तान के सीएम के सहयोगी शाहिद रिंद ने कहा कि हमले में मारे गए लोगों में मांगी और कवास पुलिस स्टेशन के ऑफिसर भी शामिल रहे.
गौरतलब है कि इस हमले के बाद वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने ऑपरेशन क्लियरेंस चलाया, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 15 आतंकवादी मारे गए हैं. एक पाकिस्तानी अधिकारी के अनुसार, टीटीपी एक मिलिटेंट ग्रुप है. संयुक्त राष्ट्र ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है. अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन क्लियरेंस पूरा हो गया है और आतंकियों ने भारी कीमत चुकाई है.