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पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पुलिस पोस्ट पर बड़ा धमाका, हमले में 9 पुलिसकर्मियों की मौत और 5 लापता

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोमवार देर रात एक पुलिस पोस्ट पर हमला हुआ, जिसमें कम से कम 9 पुलिसकर्मी मारे गए हैं. इस घटना के बाद सुरक्षाकर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया है और पूरे इलाके में घेराबंद कर दी गई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 07, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:06 PM IST
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पुलिस पोस्ट पर बड़ा धमाका, हमले में 9 पुलिसकर्मियों की मौत और 5 लापता

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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