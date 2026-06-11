/ब्रिटिश PM की कार में जिनपिंग का जासूस? किसने लगाया था ट्रैकिंग डिवाइस; क्या है चौंकाने वाले दावे की सच्चाई?

British PM Car: दुनियाभर में जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है वहां पर चीन की बात होती है. अब चीनी पर एक ऐसा आरोप लगा है जिसकी दुनियाभर में चर्चा हो रही है. ब्रिटेन की संसद की एक समिति में बताया गया कि प्रधानमंत्री की सरकारी कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ मिला था, जो चीन को डेटा भेज रहा था. इस खुलासे से यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या ब्रिटेन के वरिष्ठ नेता अनजाने में ही निगरानी के दायरे में आ गए थे? जानिए क्या है पूरा मामला.
यह चौंकाने वाला आरोप चार्ल्स पार्टन ने लगाया है. वे 'काउंसिल ऑन जियोस्ट्रेटेजी' में सीनियर एसोसिएट फेलो हैं और चीन, हांगकांग और ताइवान में काम करने का दशकों का अनुभव रखने वाले पूर्व ब्रिटिश राजनयिक हैं. 'कॉमन्स बिजनेस एंड ट्रेड कमेटी' के सामने पेश होते हुए पार्टन ने सांसदों को बताया कि प्रधानमंत्री की गाड़ी एक सेलुलर मॉड्यूल के जरिए चीन को डेटा भेज रही थी. उन्होंने कहा, 2022 में प्रधानमंत्री की कार से सेल्युलर मॉड्यूल के जरिए चीन को डेटा भेजा जा रहा था.
सेल्युलर मॉड्यूल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो डिवाइस को मोबाइल नेटवर्क पर कम्युनिकेट करने की सुविधा देते हैं. इनका इस्तेमाल आजकल की गाड़ियों में बड़े पैमाने पर होता है और ये दूर से ही डेटा भेज सकते हैं. पार्टन ने कहा कि यह जानकारी सरकार के एक बहुत ऊंचे ओहदे वाले सूत्र से मिली थी.
उन्होंने आगे कहा सरकार के एक बहुत सीनियर सदस्य ने मुझे यह बात बताई, जिन्हें पक्का पता है कि वह किसकी कार थी. हालांकि, यह साफ नहीं है कि किस प्रधानमंत्री की गाड़ी इसमें शामिल थी. उस दौरान ब्रिटेन में तीन कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री रहे बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक.
रिपोर्ट के मुताबिक यह डिवाइस चीन से मंगाए गए एक सीलबंद कंपोनेंट के अंदर छिपाया गया था और इसे गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने लगाया था. माना जाता है कि मंत्रियों और राजनयिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी गाड़ियों की जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों को इसका पता चला. पार्टन ने इस घटना का जिक्र करते हुए सांसदों को रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में चीन में बने सेल्युलर मॉड्यूल की बढ़ती मौजूदगी के बारे में आगाह किया.
उन्होंने कमेटी को ये भी बताया कि चीन का मकसद सेल्युलर मॉड्यूल बनाने में एकाधिकार हासिल करना है, और वे इसमें पहले से ही काफी अच्छा कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी अब कारों और हवाई जहाजों से लेकर स्मार्ट डोरबेल तक हर चीज में पाई जाती है. ऐसे में चीन अगर आपकी गाड़ियों को बंद करना चाहे, तो वो भी उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि गाड़ियों में सेल्युलर मॉड्यूल लगे हैं.
ब्रिटिश अधिकारियों ने अब तक इस खास आरोप पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है. सरकार के एक सूत्र ने डेली मेल को बताया कि अधिकारी प्रधानमंत्री की गाड़ी से जुड़े दावे को नहीं मानते. वो लंबे समय से चली आ रही पॉलिसी के तहत हम सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कभी टिप्पणी नहीं करते. मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी इस दावे से इनकार किया.
डिवाइस मिलने की खबरें सामने आने के बाद चीन ने इन आरोपों को "बेबुनियाद और पूरी तरह अफवाह" बताकर खारिज कर दिया. चीनी अधिकारियों ने कहा कि वे "सामान्य आर्थिक और व्यापारिक सहयोग में राजनीतिक हेरफेर या चीनी कंपनियों को बदनाम करने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध करते हैं.