/ब्रिटिश PM की कार में जिनपिंग का जासूस? किसने लगाया था ट्रैकिंग डिवाइस; क्या है चौंकाने वाले दावे की सच्चाई?

British PM Car: दुनियाभर में जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है वहां पर चीन की बात होती है. अब चीनी पर एक ऐसा आरोप लगा है जिसकी दुनियाभर में चर्चा हो रही है. ब्रिटेन की संसद की एक समिति में बताया गया कि प्रधानमंत्री की सरकारी कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ मिला था, जो चीन को डेटा भेज रहा था. इस खुलासे से यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या ब्रिटेन के वरिष्ठ नेता अनजाने में ही निगरानी के दायरे में आ गए थे? जानिए क्या है पूरा मामला.