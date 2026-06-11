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ब्रिटिश PM की कार में जिनपिंग का जासूस? किसने लगाया था ट्रैकिंग डिवाइस; क्या है चौंकाने वाले दावे की सच्चाई?

दुनियाभर में जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है वहां पर चीन की बात होती है. अब चीनी पर एक ऐसा आरोप लगा है जिसकी दुनियाभर में चर्चा हो रही है. ब्रिटेन की संसद की एक समिति में बताया गया कि प्रधानमंत्री की सरकारी कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ मिला था, जो चीन को डेटा भेज रहा था.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 11, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:56 AM IST
ब्रिटिश PM की कार में जिनपिंग का जासूस? किसने लगाया था ट्रैकिंग डिवाइस; क्या है चौंकाने वाले दावे की सच्चाई?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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