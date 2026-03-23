सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया दुबई में हुआ गिरफ्तार, अमेरिकी एजेंसी CIA के लिए करता था काम

भारतीय अधिकारियों के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. सबसे बड़े ड्रग्स माफिया की संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से गिरफ्तारी हुई है. बताया जाता है कि जसविंदर उर्फ जैज को किया भारतीय एजेंसियों के कहने पर इंटरपोल ने गिरफ्तार किया है. अगले कुछ समय इस बड़े अपराधी को भारत लाया जा सकता है, इसको लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है.

दरअसल, जसविंदर उर्फ जैज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है और भारतीय अधिकारियों को उसकी काफी समय से तलाश थी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता था. हालांकि, इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है.

NCB ने जारी किया था नोटिस

रिपोर्ट्स के अनुसार, नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से जसविंदर उर्फ जैज के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था. बताया जा रहा है कि दुबई में गिरफ्तारी के बाद उसको जल्द ही भारत लाया जाएगा. जैज भारत के साथ अन्य कई जगहों पर ड्रग्स सिंडिकेट का सबसे बड़ा सरगना है. वह ब्रिटिश मूल का नागरिक है. दुबई के अधिकारियों ने बताया कि तीन दिन पहले उसको एयरपोर्ट जाते समय गिरफ्तार किया गया.