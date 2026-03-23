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Hindi Newsदुनियासबसे बड़ा ड्रग्स माफिया दुबई में हुआ गिरफ्तार, अमेरिकी एजेंसी CIA के लिए करता था काम

सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया दुबई में हुआ गिरफ्तार, अमेरिकी एजेंसी CIA के लिए करता था काम

भारतीय अधिकारियों को बड़ी कामयाबी मिली है. सबसे बड़ा ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड जसविंदर उर्फ जैज को दुबई में गिरफ्तार किया गया है. भारतीय एजेंसियों के कहने पर इंटरपोल ने गिरफ्तार किया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 23, 2026, 11:52 PM IST
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सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया दुबई में हुआ गिरफ्तार, अमेरिकी एजेंसी CIA के लिए करता था काम

भारतीय अधिकारियों के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. सबसे बड़े ड्रग्स माफिया की संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से गिरफ्तारी हुई है. बताया जाता है कि जसविंदर उर्फ जैज को किया भारतीय एजेंसियों के कहने पर इंटरपोल ने गिरफ्तार किया है. अगले कुछ समय इस बड़े अपराधी को भारत लाया जा सकता है, इसको लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है. 

दरअसल, जसविंदर उर्फ जैज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है और भारतीय अधिकारियों को उसकी काफी समय से तलाश थी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता था. हालांकि, इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है. 

NCB ने जारी किया था नोटिस 

रिपोर्ट्स के अनुसार, नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से जसविंदर उर्फ जैज के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था. बताया जा रहा है कि दुबई में गिरफ्तारी के बाद उसको जल्द ही भारत लाया जाएगा. जैज भारत के साथ अन्य कई जगहों पर  ड्रग्स सिंडिकेट का सबसे बड़ा सरगना है. वह ब्रिटिश मूल का नागरिक है. दुबई के अधिकारियों ने बताया कि तीन दिन पहले उसको एयरपोर्ट जाते समय गिरफ्तार किया गया. 

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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