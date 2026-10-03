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कनाडा में भारतीय कारोबारियों से रंगदारी का बड़ा खेल, एक भारतीय समेत 5 गिरफ्तार

Indian Origins Targeted In Canada: कनाडा में भारतीय मूल के कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है. यहां कुछ लोग फायरिंग के जरिए उनसे रंगदारी की मांग कर रहे हैं. मामले को लेकर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने कई लोगों पर कार्रवाई की है.

Written ByPramod Sharma1
Published: Oct 03, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 02:23 PM IST
कनाडा में भारतीय कारोबारियों से रंगदारी का बड़ा खेल, एक भारतीय समेत 5 गिरफ्तार

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