कनाडा में भारतीय कारोबारियों से रंगदारी का बड़ा खेल, एक भारतीय समेत 5 गिरफ्तार

Indians Tragetes In Canada: कनाडा में भारतीय मूल के कारोबारियों को निशाना बनाकर उनसे रंगदारी मांगी जा रही है और कारोबारियों के ठिकानों पर फायरिंग-आगजनी की जा रही है. इस मामले में हाल ही में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए. एक भारतीय नागरिक समेत भारतीय मूल के 4 कनाडाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर रंगदारी, फायरिंग, आगजनी और विस्फोटक पदार्थ के इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
RCMP के मुताबिक इस मामले की जांच पिछले साल जून में शुरू हुई थी. जांच तब अपने हाथ में ली गई जब भारतीय मूल के कई कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकियां मिलने लगीं. इसी जांच के दौरान एक ऑटो डीलरशिप के सह-मालिकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. कारोबारियों ने बताया कि उनसे बड़ी रकम की रंगदारी मांगी गई थी.
मामला सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा. पुलिस के मुताबिक कारोबारियों की सरी और लैंग्ले स्थित डीलरशिप पर 2 बार निशाना बनाकर हमला किया गया. एक जगह आगजनी की गई और दूसरी घटना में गोलीबारी की गई. RCMP ने कहा कि इन घटनाओं से साफ है कि रंगदारी के पीछे जुड़े लोगों ने धमकी को हिंसा में बदल दिया था. इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में साकेत सिंगला एक भारतीय नागरिक है. उस पर रंगदारी मांगने और फायरिंग करने, जैसे 2 मामलों में आग या विस्फोट के जरिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और संपत्ति को नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने की नीयत से विस्फोटक पदार्थ फेंकने के आरोप हैं.
RCMP के मुताबिक सिंगला को 1 अक्टूबर 2026 को टोरंटो पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया. वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है. इसके अलावा सरी के रहने वाले 24 साल के साहिल पर रंगदारी, आग या विस्फोट के जरिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और प्रतिबंधित हथियार को अवैध तरीके से ट्रांसफर करने के 2 आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा सरी के रहने वाले 24 साल के सिमरनजीत सिंह पर भी रंगदारी के साथ-साथ किसी जगह या व्यक्ति की तरफ लापरवाही से फायरिंग करने के 2 मामले, आगजनी के 2 मामले और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की नीयत से विस्फोटक पदार्थ फेंकने का आरोप है.
RCMP के मुताबिक बाकी आरोपियों को Surrey से गिरफ्तार किया गया और सभी हिरासत में हैं. ये गिरफ्तारियां RCMP के Project E-PURSUANCE के तहत की गईं. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 हथियार, बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और मैगजीन बरामद किए हैं. इसके अलावा पुलिस ने कुछ नशीले पदार्थ भी जब्त किए हैं, जिनमें संदिग्ध फेंटेनाइल, कोकीन और अफीम शामिल हैं. जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को कनाडा में रंगदारी और संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क के नजरिए से देख रही हैं. कनाडा की कनाडा बॉर्डर सर्विस (CBSA) ने भी पिछले महीने बताया था कि 3 सितंबर 2026 तक 188 ऐसे लोगों के खिलाफ रिमूवल ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, जिनके कथित तौर पर भारतीय गैंगस्टरों से संबंध बताए गए हैं. इनमें ज्यादातर भारतीय नागरिक हैं.
CBSA के मुताबिक इन 188 लोगों में से 111 लोगों को कनाडा से हटाया जा चुका है. CBSA ने हाल की 4 अलग-अलग कार्रवाइयों का भी जिक्र किया है. इनमें पलविंदर सिंह नाम के एक विदेशी नागरिक को 2025 में रंगदारी से जुड़े एक शूटिंग मामले से जोड़ा गया था. इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ने उसे ऐसी आपराधिक संगठन की सदस्यता के आधार पर कनाडा में इनएडमिसेबल माना, जो रंगदारी से जुड़ी हिंसा में शामिल था. इसके बाद उसे कनाडा से हटा दिया गया. इसी तरह जसमेर सिंह को कनाडा में गंभीर आपराधिकता के आधार पर इनएडमिसेबल पाया गया और डिपोर्टेशन ऑर्डर के बाद कनाडा से बाहर भेज दिया गया. अमितोज बाजवा को भी ऐसे संगठन की सदस्यता के आधार पर कनाडा में इनएडमिसेबल पाया गया, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल था. उसका नाम हथियारों से जुड़ी गतिविधियों और रंगदारी से जुड़े शूटिंग मामले से भी जोड़ा गया था. उसे भी कनाडा से हटा दिया गया.
वहीं साहिबजोत सिंह को भी ऐसे संगठन से जुड़े होने के आधार पर इनएडमिसेबल पाया गया. CBSA के मुताबिक उसने खुद ऐसे अपराध करने की बात स्वीकार की थी, जो उस संगठन की आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा थे. इसके बाद उसे भी कनाडा से बाहर भेज दिया गया. इन मामलों से यह सामने आता है कि कनाडा की जांच और इमिग्रेशन एजेंसियां रंगदारी, हथियारों, आगजनी, गोलीबारी और संगठित आपराधिक नेटवर्क से जुड़े मामलों में कार्रवाई तेज कर रही हैं. RCMP की ताजा कार्रवाई में एक भारतीय नागरिक समेत पांच गिरफ्तारियां और हथियारों व संदिग्ध ड्रग्स की बरामदगी हुई है, जबकि CBSA की कार्रवाई में कथित आपराधिक नेटवर्क से जुड़े विदेशी नागरिकों के खिलाफ रिमूवल और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है.