कनाडा में भारतीय कारोबारियों से रंगदारी का बड़ा खेल, एक भारतीय समेत 5 गिरफ्तार

CBSA के मुताबिक इन 188 लोगों में से 111 लोगों को कनाडा से हटाया जा चुका है. CBSA ने हाल की 4 अलग-अलग कार्रवाइयों का भी जिक्र किया है. इनमें पलविंदर सिंह नाम के एक विदेशी नागरिक को 2025 में रंगदारी से जुड़े एक शूटिंग मामले से जोड़ा गया था. इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ने उसे ऐसी आपराधिक संगठन की सदस्यता के आधार पर कनाडा में इनएडमिसेबल माना, जो रंगदारी से जुड़ी हिंसा में शामिल था. इसके बाद उसे कनाडा से हटा दिया गया. इसी तरह जसमेर सिंह को कनाडा में गंभीर आपराधिकता के आधार पर इनएडमिसेबल पाया गया और डिपोर्टेशन ऑर्डर के बाद कनाडा से बाहर भेज दिया गया. अमितोज बाजवा को भी ऐसे संगठन की सदस्यता के आधार पर कनाडा में इनएडमिसेबल पाया गया, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल था. उसका नाम हथियारों से जुड़ी गतिविधियों और रंगदारी से जुड़े शूटिंग मामले से भी जोड़ा गया था. उसे भी कनाडा से हटा दिया गया.