/पंजाब के गैंग का अमेरिका में आतंक! जग्गू भगवानपुरिया गैंग का गुर्गा मेजर सिंह FBI की ‘मोस्ट वांटेड’ लिस्ट में शामिल

पंजाब से जुड़े एक कथित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क पर अमेरिकी जांच एजेंसियों का शिकंजा और कस गया है. एफबीआई ने मेजर सिंह को अपनी वॉन्टेड सूची में शामिल किया है. अमेरिकी एजेंसी का आरोप है कि उसका संबंध ‘जग्गू भगवानपुरिया ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप’ से है, जिसे एफबीआई एक अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध संगठन के तौर पर देखती है. मेजर सिंह को एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन में कथित तौर पर शामिल होने के लिए वांटेड घोषित किया गया है, जो रैकेटियर-प्रभावित और भ्रष्ट संगठनों की साजिश, बिना लाइसेंस के हथियार बेचने के कारोबार में शामिल होने की साजिश जैसे कामों में लिप्त था.
एफबीआई के मुताबिक, इस संगठन की शुरुआत पंजाब से हुई और इसकी गतिविधियां अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट समेत दूसरे इलाकों तक फैली हुई थीं. एजेंसी ने संगठन पर संगठित अपराध, बिना लाइसेंस हथियारों के कारोबार और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में साजिश के आरोप लगाए हैं. 'जग्गू भगवानपुरिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप' नाम का यह संगठन भारत के पंजाब राज्य में शुरू हुआ था और कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगहों पर काम करता था. 25 जून, 2026 को, लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया.
Major Singh is #wanted by the #FBI for his alleged involvement in a transnational criminal organization known as The Jaggu Bhagwanpuria Organized Crime Group. The group allegedly engaged in racketeering and firearms conspiracies, and operated in the Central District of… pic.twitter.com/YGV3A3ad9f
— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) August 18, 2026
अमेरिकी जांच एजेंसी के रिकॉर्ड के अनुसार, मेजर सिंह पर RICO के तहत संगठित अपराध की साजिश और बिना लाइसेंस हथियारों के कारोबार से जुड़ी साजिश के आरोप हैं. एफबीआई ने यह भी कहा है कि जिस आपराधिक संगठन से उसे जोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ नियंत्रित मादक पदार्थों के वितरण और उन्हें बांटने के इरादे से रखने जैसे आरोप भी हैं. मेजर सिंह के खिलाफ 25 जून 2026 को कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की संघीय अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. अब एफबीआई उसकी तलाश कर रही है और उसके बारे में जानकारी रखने वाले लोगों से एजेंसी से संपर्क करने की अपील की गई है.
एफबीआई के मुताबिक, ‘जग्गू भगवानपुरिया ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप’ की शुरुआत पंजाब में हुई थी. अमेरिकी एजेंसी इसे एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन यानी ऐसा आपराधिक संगठन मानती है, जिसकी गतिविधियां एक से ज्यादा देशों तक फैली हुई हैं. कैलिफोर्निया और अमेरिका के दूसरे इलाकों में इसकी कथित गतिविधियां जांच के दायरे में हैं. मेजर सिंह का नाम इसी नेटवर्क से जुड़े आरोपों के बीच सामने आया है. इससे पहले भी अमेरिका की जांच एजेंसियां पंजाब से जुड़े कथित आपराधिक नेटवर्क के कई लोगों को निशाने पर ले चुकी हैं.
एफबीआई के रिकॉर्ड में मेजर सिंह की जन्मतिथि 20 जुलाई 1997 दर्ज है. उसकी राष्ट्रीयता भारतीय बताई गई है. एजेंसी के मुताबिक उसकी लंबाई करीब 5 फुट 8 इंच और वजन लगभग 182 पाउंड है. उसके बाल और आंखों का रंग काला बताया गया है. एफबीआई ने उसकी तस्वीर जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि अगर उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो स्थानीय एफबीआई कार्यालय, नजदीकी अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करें.
मामले में यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि मेजर सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं. एफबीआई उसे कथित आपराधिक गतिविधियों से जोड़कर तलाश रही है, लेकिन अंतिम दोषसिद्धि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी. मेजर सिंह के खिलाफ कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिकी एजेंसियां भारत से जुड़े कथित अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रही हैं. ऐसे में पंजाब से अमेरिका तक फैले आपराधिक नेटवर्क पर अमेरिकी जांच एजेंसियों की नजर आने वाले दिनों में और कड़ी हो सकती है.