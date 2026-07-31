'बोर्ड ऑफ पीस' का मास्टर स्ट्रोक...गाजा में हमास का राज खत्म! पीछे हटेगी इजरायली सेना, अब कौन संभालेगा कमान?

Gaza peace plan: मध्य पूर्व (वेस्ट एशिया) में पिछले 3 सालों से चल रही जंग के बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके 'बोर्ड ऑफ पीस' ने हमास और गाजा के सभी हथियारबंद गुटों को पूरी तरह से हथियार डालने पर एग्री कर लिया है. हमास ने भी इस सहमति की पुष्टि की है. यह समझौता ट्रंप के 20-पॉइंट गाजा पीस प्लान का एक अहम हिस्सा है. आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक समझौते और शांति योजना की बड़ी बातें...
यह शांति समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान का खास हिस्सा है, जिसका मकसद गाजा में जंग को पूरी तरह रोकना है. इस प्लान के तहत गाजा से हमास के राज और उसकी सेना को पूरी तरह खत्म किया जाएगा. इसके बाद गाजा को चलाने के लिए एक नई, बिना किसी राजनीतिक दल वाली (टेक्नोक्रेट) सरकार बनाई जाएगी, जो 'बोर्ड ऑफ पीस' के साथ मिलकर काम करेगी.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर हमास के हथियार छोड़ने पर सहमति देने के बाद लिखा, 'यह ट्रंप की 20 सूत्री योजना को लागू करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि है. इस समझौते को सावधानी के साथ तय चरणों में लागू किया जाएगा.' उन्होंने आगे लिखा, 'जैसे-जैसे निरस्त्रीकरण पूरा होता जाएगा, इजरायली सेना गाजा से पीछे हटती जाएगी. इसके बाद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक नई फिलिस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि गाजा उसके निवासियों और पड़ोसी देशों के लिए सुरक्षित रहे.'
अब तक बातचीत में सबसे बड़ी अड़चन 'हमास के हथियार' थे. शांति समझौते के तहत, हमास अपने सभी हथियार एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल को सौंपने पर सहमत हो गया है. गाजा के कुछ इलाकों को चिह्नित कर उन्हें पूरी तरह से 'सैन्य-मुक्त' घोषित किया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमास ने मिस्र, कतर और तुर्की जैसे मध्यस्थ देशों के साथ सीधे संवाद के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी है. ट्रंप ने भी इस सफलता के लिए इन तीनों देशों और अपनी वार्ता टीम को धन्यवाद दिया है. यह 'बोर्ड ऑफ पीस' की ऐतिहासिक सफलता है.
'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) अमेरिकी नेतृत्व वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसे जनवरी 2026 में स्थापित किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य गाजा में शांति बहाली, युद्धविराम की निगरानी और पुनर्निर्माण कार्यों की देखरेख करना है. यह काफी हद तक संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसी भूमिका निभाता दिख रहा है. इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और इजराइल सहित कुल 27 देश शामिल हैं.
सबसे पहले हमास के हथियार जमा कराने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद इजरायली सेना गाजा से पीछे हटेगी. अंतरराष्ट्रीय बल (ISF) एक नई फिलिस्तीनी पुलिस व्यवस्था के साथ मिलकर गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा.
गाजा से हमास का राज और उसकी सेना पूरी तरह हटने के बाद गाजा को चलाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को नहीं, बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर और प्रशासनिक विशेषज्ञों जैसे पेशेवर लोगों की एक अस्थायी कमेटी बनाई जाएगी. अमेरिका इस नई कमेटी को हमास और पुरानी फिलिस्तीनी सरकार (PA) दोनों के बेहतर विकल्प के रूप में देख रहा है.
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इजराइल अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि हमास पूरी तरह हथियार डाल देगा. हालिया काहिरा बैठकों में प्रगति के बावजूद इजराइली पक्ष ने कहा था कि अभी की शर्तें पूरी तरह स्वीकार्य नहीं हैं. हालांकि, वाशिंगटन और इजराइल इस योजना पर लगातार समन्वय बनाए हुए हैं.
गाजा में इजराइल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने इजराइल पर हमला कर लगभग 1,200 लोगों की हत्या कर दी थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया था. इसके जवाब में इजराइल की सैन्य कार्रवाई में अब तक 73,290 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिनमें 21,280 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं.