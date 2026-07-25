/पाकिस्तान के टांक जिले में बड़ा आतंकी हमला, चेक पोस्ट से टकराई बारूद से भरी गाड़ी; मारे गए 12 सैनिक, 12 आतंकी भी ढेर

Pakistan Khyber Pakhtunkhwa News of Terror Attack: पाकिस्तान ने आतंकवाद की जो फसल बोई थी, अब वही उसे काटनी पड़ रही है. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टांक जिले में हुए फिदायीन हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 सैनिकों समेत 15 लोगों की मौत हो गई. सेना का दावा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई में 12 आतंकी मारे गए.
पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ISPR ने हमले की पुष्टि करते हुए बयान जारी किया. इसके मुताबिक, आतंकियों ने सुरक्षा जांच चौकी को निशाना बनाते हुए विस्फोटकों से भरी गाड़ी से जोरदार टक्कर मार दी. इस भयानक आत्मघाती हमले में 12 सैनिकों समेत कुल 15 लोगों की मौत हो गई.
सेना के बयान के मुताबिक, यह घटना गुरुवार देर रात हुई. आतंकियों ने चेक पोस्ट को को निशाना बनाया, उसे सेना और स्थानीय किया जा रहा था.आतंकियों ने सबसे पहले चेकपोस्ट में जबरन घुसने और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की.
लेकिन मुस्तैद जवानों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं. घुसपैठ में नाकाम रहने के बाद, बौखलाए आतंकियों ने बारूद से भरी अपनी गाड़ी को सीधे चेकपोस्ट की बाहरी दीवार से टकरा दिया. विस्फोट इतना भीषण था कि जांच चौकी की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और वहां तैनात जवान तथा नागरिक इसकी चपेट में आ गए. हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 12 उग्रवादियों को मार गिराया.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने ली है. एक बयान जारी कर TTP ने बताया कि उसके 4 फिदायीन हमलावरों ने इस हमले को अंजाम दिया.
हमले के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया. सेना और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को टांक और आसपास के क्षेत्रों में तैनात किया गया है. बचे हुए आतंकियों या उनके मददगारों को पकड़ने के लिए व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
बताते चलें कि टांक जिला अफगानिस्तान से सटा हुआ है. पाकिस्तान सरकार और सेना का आरोप रहा है कि TTP के लड़ाकों ने अफगानिस्तान में अपने सुरक्षित ठिकाने बनाए हुए हैं. वे वहीं पर रहकर अपने सैन्य अभियानों की योजना बनाते हैं और फिर पाकिस्तान में हमले करके अपने अड्डों पर भाग जाते हैं.