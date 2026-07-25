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पाकिस्तान के टांक जिले में बड़ा आतंकी हमला, चेक पोस्ट से टकराई बारूद से भरी गाड़ी; मारे गए 12 सैनिक, 12 आतंकी भी ढेर

Terror Attack in Pakistan Khyber Pakhtunkhwa: पाकिस्तान के टांक जिले में बड़ा आतंकी हमला हो गया. वहां पर टीटीपी के लड़ाकों ने बारूद से भरी गाड़ी गाड़ी सेना के चेक पोस्ट से टकरा दी. जिसमें 12 सैनिक मारे गए. जवाबी कार्रवाई में 12 हमलावर भी मारे गए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 25, 2026, 06:02 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:02 AM IST
पाकिस्तान के टांक जिले में बड़ा आतंकी हमला, चेक पोस्ट से टकराई बारूद से भरी गाड़ी; मारे गए 12 सैनिक, 12 आतंकी भी ढेर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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