/पाकिस्तान के टांक जिले में बड़ा आतंकी हमला, चेक पोस्ट से टकराई बारूद से भरी गाड़ी; मारे गए 12 सैनिक, 12 आतंकी भी ढेर

लेकिन मुस्तैद जवानों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं. घुसपैठ में नाकाम रहने के बाद, बौखलाए आतंकियों ने बारूद से भरी अपनी गाड़ी को सीधे चेकपोस्ट की बाहरी दीवार से टकरा दिया. विस्फोट इतना भीषण था कि जांच चौकी की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और वहां तैनात जवान तथा नागरिक इसकी चपेट में आ गए. हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 12 उग्रवादियों को मार गिराया.