सोशल मीडिया पर वायरल फोटोज में ईस्ट मिडलैंड्स रेलवे (EMR) की ट्रेनों के टकराने का नजारा दिख रहा है, जिसमें एक ट्रेन दूसरी में घुस गई थी. वहीं परेशान यात्री क्षतिग्रस्त रेलवे डिब्बों के पास पटरी पर खड़े दिखाई दिए. हालांकि गनीमत रही कि टकराव के बाद दोनों ट्रेनें पलटी नहीं और ट्रैक पर सीधी खड़ी रहीं. जिससे बड़ी हानि होने से बच गई.