Britain Bedford Train Accident News: ब्रिटेन में शुक्रवार देर रात दो ट्रेन आपस में टकरा गईं. घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है. यह घटना राजधानी लंदन से करीब 90 किमी दूर बेडफोर्ड शहर में हुई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीमें मौके पर भेजी गई हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल फोटोज में ईस्ट मिडलैंड्स रेलवे (EMR) की ट्रेनों के टकराने का नजारा दिख रहा है, जिसमें एक ट्रेन दूसरी में घुस गई थी. वहीं परेशान यात्री क्षतिग्रस्त रेलवे डिब्बों के पास पटरी पर खड़े दिखाई दिए. हालांकि गनीमत रही कि टकराव के बाद दोनों ट्रेनें पलटी नहीं और ट्रैक पर सीधी खड़ी रहीं. जिससे बड़ी हानि होने से बच गई.
BREAKING: Two trains collide near Bedford, UK pic.twitter.com/zXJsR8sxOp
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 19, 2026
EMR ने एक्स पर पोस्ट करके घटना की जानकारी दी. पोस्ट में रेलवे ने लिखा, 'लंदन सेंट पैंक्रास और लेस्टर के बीच ट्रेन सेवा में इमरजेंसी आई है, जिसका समाधान किया जा रहा है.' कंपनी ने इसके अलावा घटना का और कोई विवरण नहीं दिया.
वहीं ईस्ट ऑफ इंग्लैंड एम्बुलेंस सर्विस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बताया कि उसने बेडफोर्ड के दक्षिण में एक बड़े रेलवे हादसे में राहत-बचाव के लिए कई संसाधन भेजे हैं. उनमें एयर एंबुलेंस और दूसरी बचाव टीमें शामिल हैं. बेडफोर्डशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने भी पोस्ट करके घटनास्थल पर अपनी दमकल टीमों के भेजे जाने की जानकारी दी.
We're responding to reports of a collision involving two trains in the Bedford area.
We'll share more information as soon as possible.
— British Transport Police (@BTP) June 19, 2026
बताते चलें कि ब्रिटेन में ट्रेनों की सीधी टक्कर को दुर्लभ घटना माना जाता है. इससे पहले वहां पर सितंबर 2023 में स्कॉटलैंड के हाइलैंड्स में बने एविएमोर रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनें टकरा गई थीं. उस घटना में कई लोग घायल हुए थे. उस घटना में एक स्टेशनरी डिब्बे और स्टेशन में खड़ी दूसरी ट्रेन शामिल थी.
इससे पहले अगस्त 2020 में एबरडीन से ग्लासगो जा रही सुबह की एक सेवा पटरी से उतर गई थी. उस घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी. वह घटना भारी बारिश से हुए भूस्खलन की वजह से हुआ था. बाद में इस चूक के लिए रेलवे को 8.4 मिलियन डॉलर का मुआवजा भी देना पड़ा था.