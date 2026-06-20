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ब्रिटेन में आधी रात बड़ा रेल हादसा! दो ट्रेनों में हुई सीधी टक्कर से कई लोग घायल, राहत-बचाव के लिए मौके पर पहुंची इमरजेंसी टीमें

Britain Train Accident News: ब्रिटेन में आधी रात बड़ा रेल हादसा हुआ है! वहां पर दो ट्रेनों में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं. राहत-बचाव के लिए इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंची हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 20, 2026, 12:28 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:56 AM IST
ब्रिटेन में आधी रात बड़ा रेल हादसा! दो ट्रेनों में हुई सीधी टक्कर से कई लोग घायल, राहत-बचाव के लिए मौके पर पहुंची इमरजेंसी टीमें

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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