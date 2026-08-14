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'अचानक उछला डिब्बा और लग गए इमरजेंसी ब्रेक', इंग्लैंड में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतर गए 3 डिब्बे; कई लोग हुए घायल

England Train Accident News: इंग्लैंड में ट्रेन पटरी से उतरने की वजह से कई लोग घायल हो गए. घायलों को जल्दी इलाज दिलवाने के लिए हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई. इसके साथ ही कई एंबुलेंस भी मौके की ओर भेजी गईं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 14, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:29 AM IST
'अचानक उछला डिब्बा और लग गए इमरजेंसी ब्रेक', इंग्लैंड में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतर गए 3 डिब्बे; कई लोग हुए घायल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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