'अचानक उछला डिब्बा और लग गए इमरजेंसी ब्रेक', इंग्लैंड में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतर गए 3 डिब्बे; कई लोग हुए घायल

England Train Accident Latest Updates: इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से में गुरुवार को एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई. इसकी वजह से उसके कम से कम तीन डिब्बे पलट गए. ट्रेन पलटने की सूचना मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया. तुरंत कई एंबुलेंस और पैरा-मेडिकल स्टाफ को मौके की ओर भेजा गया. साथ ही बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया.
रेलवे लाइन और नेटवर्क रेल ने घटना के बारे में संयुक्त बयान जारी किया. बयान में बताया गया कि सदर्न रेलवे की ट्रेन लंदन के विक्टोरिया स्टेशन से ईस्टबॉर्न जा रही थी. तभी पर्यटक शहर 'ल्यूस' (Lewes) के बाहर ट्रेन अनियंत्रित होकर पटरी से उतर गई.
ट्रेन में सवार एक यात्री रोब ब्रैडली ने बताया कि रफ्तार पकड़ते ही ट्रेन डगमगाने लगी. जिस डिब्बे में वे अपनी 6 साल की बेटी के साथ सफर कर रहे थे, वह अचानक ऊपर की ओर उछला. इसके साथ ही तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लग गए.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रैडली ने बताया कि अचानक ब्रेक लगते ही सब कुछ आगे की तरफ जा गिरा. लैपटॉप, एयरपॉड्स और बैग भी नीचे गिर गए. ट्रेन रुकने से पहले काफी देर तक घिसटती रही. जब पीछे मुड़कर देखा, तब समझ आया कि ट्रेन का पूरा पिछला हिस्सा खुला पड़ा था और डिब्बे में धुंआ-धूल भर रही थी.
Train flips near Lewes
Just checked the latest – Southern service off the tracks on the hottest day of the year, carriages on their side.
Emergency crews are there, no confirmed injuries yet. If you’re travelling Sussex or Brighton lines, delay plans and check National… pic.twitter.com/L2IxGGjjiJ
— British Patriot (@EnglandUK) August 13, 2026
इसके बाद उन्होंने देखा तो पता चला कि उनके ठीक पीछे वाला डिब्बा एक तरफ पलटकर नीचे खेत में जा गिरा था. ब्रैडली ने बताया कि हादसे में वे और उनकी बेटी सुरक्षित बच गए. हालांकि पलटे हुए डिब्बों में कई यात्री खून से लथपथ पड़े थे. खिड़की का कांच टूटने से उन्हें चोट आई थी.
ट्रेन हादसे के बाद बचाव कार्यों के लिए दमकलकर्मियों और पैरामेडिक्स को मौके पर भेजा गया. इसके साथ ही तीन तीन हेलीकॉप्टर भी बचाव कार्य में लगाए गए. जिन्होंने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. अधिकारियों ने हताहत लोगों की संख्या का खुलासा नहीं किया. ब्रिटेन की परिवहन सचिव ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि आपातकालीन सेवाएं प्रभावित लोगों की मदद में जुटी रहीं.