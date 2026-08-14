'अचानक उछला डिब्बा और लग गए इमरजेंसी ब्रेक', इंग्लैंड में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतर गए 3 डिब्बे; कई लोग हुए घायल

ट्रेन हादसे के बाद बचाव कार्यों के लिए दमकलकर्मियों और पैरामेडिक्स को मौके पर भेजा गया. इसके साथ ही तीन तीन हेलीकॉप्टर भी बचाव कार्य में लगाए गए. जिन्होंने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. अधिकारियों ने हताहत लोगों की संख्या का खुलासा नहीं किया. ब्रिटेन की परिवहन सचिव ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि आपातकालीन सेवाएं प्रभावित लोगों की मदद में जुटी रहीं.