'डील करो या तबाह हो जाओ', ट्रंप ने फिर दी ईरान को चेतावनी; ठुकराया तेहरान का शांति प्रस्ताव

Trump Latest Threat to Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सख्त लहजे में चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने दो स्पष्ट विकल्प हैं. पहला है कि बातचीत के जरिए डील कर ले या फिर पूरी तरह तबाह होने के लिए तैयार रहे. इन दोनों ऑप्शन के अलावा उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं है. ट्रंप ने चेताया कि उनका धैर्य खत्म हो रहा है और इससे पहले कि देर हो जाए, तेहरान को यूएस के साथ डील कर लेनी चाहिए.

'ईरान को लेकर हमारे पास दो विकल्प'

ट्रंप ने यह चेतावनी अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की ओर से उन्हें युद्ध के हालात पर दी गई ब्रीफिंग के बाद दी. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'ईरान को लेकर हमारे पास दो विकल्प हैं. पहला, हम वहां जाकर इन्हें पूरी तरह से हमेशा के लिए तबाह कर दें या फिर हम डील करने की कोशिश करें? हमारे पास यही विकल्प हैं.'

ट्रंप ने आगे कहा, 'मानवीय आधार पर मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा. लेकिन विकल्प यही है. ट्रंप ने पत्रकारों से पूछा, क्या हम भारी हमला करके इन्हें उड़ा दें या कुछ और करें?'

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वे डील करना चाहते हैं- ट्रंप

व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'वे डील करना चाहते हैं, लेकिन मुझे इससे संतुष्टि नहीं है, इसलिए देखते हैं क्या होता है.' उन्होंने ईरान के उस प्रस्ताव के विस्तार से नहीं बताया, जिसे वे अस्वीकार्य करार दे चुके हैं. शांति समझौते के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने कुछ प्रगति की है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे कभी वहां पहुंच पाएंगे.'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की नेतृत्व व्यवस्था में आंतरिक विभाजन की भी बात की. उन्होंने कहा कि यह अराजकता बातचीत को प्रभावित कर रही है. ट्रंप ने कहा, 'उनका नेतृत्व बहुत बिखरा हुआ है. इसमें दो-तीन गुट हैं, शायद चार. यह बहुत असंगठित नेतृत्व है. इसके बावजूद वे सभी डील करना चाहते हैं, लेकिन वे सब गड़बड़ हालत में हैं.'

'मेरे मन में पाकिस्तान का बहुत सम्मान'

पाकिस्तान की ओर से ईरान को माल भेजने के लिए अपना लैंड कॉरिडोर उपलब्ध करवाने के मुद्दे पर भी ट्रंप ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'हां, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है.' उन्होंने आगे कहा,'मेरे मन में पाकिस्तान का बहुत सम्मान है, फील्ड मार्शल का सम्मान है और प्रधानमंत्री का भी बहुत सम्मान है.'

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने ईरान के लिए माल ले जाने वाले सामान के लिए छह स्थल मार्ग खोल दिए हैं. इसकी वजह से अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी से बिना प्रभावित हुए ईरान को चीन और मध्य एशिया में अपना सामान पहुंचाने के लिए औपचारिक सड़क गलियारा स्थापित हो गया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब कराची बंदरगाह पर हजारों शिपिंग कंटेनर फंसे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और समुद्री पहुंच पर पाबंदियां लगा रखी हैं.

(ANI)