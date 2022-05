Hijab: भारत में हिमायत और अफगानिस्तान में खिलाफत, हिजाब पर दिखा मलाला का दोगला चेहरा

Malala Yousafzai on Taliban Hijab Order to Afghan Women: भारत में हिजाब की जोरदार हिमायत करने वाली पाकिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई (Malala Yousafzai) का दोगला चेहरा फिर सामने आ गया है. मलाला ने अफगानिस्तान में हिजाब अनिवार्य किए जाने पर चिंता जताई है.