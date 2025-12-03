12 साल पहले 239 लोगों से भरा मलेशिया एयरलाइंस का विमान हो गया था गायब! अब अचानक फिर क्यों होने लगी तलाश?

Malaysia Airlines flight MH370: यादें याद आती हैं, ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं... किसी गीत के ये बोल उन्हे भुलाए नहीं भूलते जिनके अपने किसी हादसे में दुनिया छोड़ जाते हैं. ये बात मलेशिया एयरलाइंस की 12 साल पहले लापता हुई फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स के परिजनों की दशा बताती है, जिनका दिल के घाव एक बार फिर हरे हो गए हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लाइट MH370 की खोज उसके लापता होने के 12 साल बाद 30 दिसंबर को फिर से शुरू हो रही. परिजनों के अलावा अब बाकी लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया.

ओशन इनफिनिटी

US की मरीन रोबोटिक्स कंपनी ओशन इनफिनिटी समंदर के अंदर एक हाई-प्रोबेबिलिटी जोन के गहरे पानी में उस फ्लाइट के अवशेश तलाशेगी. ये ऑपरेशन करीब 55 दिन चलेगा. कुआलालंपुर से 227 यात्रियों और 12 क्रू के साथ बीजिंग रवाना हुई फ्लाइट MH370 आठ मार्च, 2014 को दक्षिणी हिंद महासागर में गायब हो गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

सर्च ऑपरेशन

इसके बाद एविएशन इतिहास के सबसे गहन सर्च ऑपरेशन में से एक शुरू हुआ. इसके गायब होने की कई थ्योरी सामने आईं. मलेशिया सरकार ने आज ऐलान किया है कि इस महीने लापता प्लेन की खोज दोबारा शुरू होगी. मलेशियाई ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी मरीन रोबोटिक्स कंपनी, ओशन इनफिनिटी, लापता MH-370 के मलबे के निशानों के लिए समुद्र तल की गहराइयों में जाकर पड़ताल करेगी.

मलेशिया ने अब खोज फिर से शुरू करने का फ़ैसला क्यों किया है, इसकी तीन वजह पता चली हैं.

पहली- परिजनों की मांग

मलेशिया सरकार फ़्लाइट सवार 239 लोगों के परिवारों की मांग से जुड़ी ये अपनी खोज फाइनली बंद कराना चाहती है. इससे पहले 2014 से 2017 के बीच मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन की सरकारों ने मिलकर दक्षिणी हिंद महासागर में 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल रेक्टेंगल एरिया में खोज की लेकिन कुछ पता नहीं चला. साल 2018 में, ओशन इनफिनिटी ने फ्लाइट की पड़ताल का काम संभाला और 25,000 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे एरिया को स्कैन किया, जिसके बारे में उनका मानना ​​था कि वहां उस फ्लाइट का मलबा मिलने की संभावना ज्यादा है. करीब तीन महीने तक चली वो कोशिश नाकाम रही.

फ्लाइट में मारे गए लोगों के परिजन लगातार सरकार से समय-समय पर सर्च ऑपरेशन चलाने की मांग करते हैं. वहीं फ्लाइट में सवार चीन के 153 लोगों के रिश्तेदारों बार-बार मलेशिया से खोज बंद न करने की अपील कर चुके हैं. उन्हें लगता है कि मलबा मिलने और उसकी पड़ताल से यह पता चल सकेगा कि उन्होंने अपने प्रियजनों को किस हालत में खोया

दूसरी- फाइनेंसियल रिस्क न होना- मलेशिया सरकार का मानना है कि एक लास्ट चांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है. अगर प्लेन नहीं मिला तो मलेशिया के लिए कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंथनी लोके कह चुके हैं कि ओशन इनफिनिटी 'नो फाइंड, नो फीस' के आधार पर काम करेगी. यानी कुछ नहीं मिला तो भी उसे कोई पैसा नहीं देना होगा. क्योंकि मलेशियाई सरकार तभी पेमेंट करेगी जब भरोसेमंद मलबा मिलेगा. मलेशिया ओशन इनफिनिटी को $70 मिलियन तभी देगा जब MH370 का मलबा मिलेगा.

तीसरी- सर्च हाई-प्रोबेबिलिटी एरिया पर फोकस

सरकार को लगता है कि इस मिशन से पहले भी एक बार कनेक्ट हो चुकी इनफिटी ओशियन इस बार अपनी सर्च ऐसे रिफाइन्ड एरिया पर फोकस करेगा जिसमें सक्सेस का सबसे अच्छा चांस होगा. सर्च एक टारगेटेड एरिया में की जाएगी जहां एयरक्राफ्ट के मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी. ओशन इनफिनिटी 2018 से सैटेलाइट डेटा, समुद्री धाराओं और ड्रिफ्ट मॉडलिंग का एनालिसिस कर रही है, जिससे वो अपने प्रायोरिटी ज़ोन को और छोटा कर सकती है.

ओशन इनफिनिटी ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स (AUVs) का एक बेड़ा तैनात करेगी जो 6,000 मीटर से ज़्यादा गहराई पर काम कर सकें और बड़े एरिया को तेज़ी से कवर करेंगे.

ये नई कोशिश एविएशन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझा पाएगी या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस फ्लाइट में सवार लोगों के परिजनों ने एक बार फिर बड़ी उम्मीद लगा रखी है.