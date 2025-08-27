इस्लाम के नाम पर गाजा को चंदा देने का किया ऐलान, ये देश खुद ही हो गया कंगाल? पाई-पाई को मोहताज हुई जनता!

malaysia-gaza: गाजा में इजरायल के हमलों से मची तबाही को देखते हुए मलेशिया ने बड़ा दिल दिखाया और 100 मिलियन रिंगित (लगभग 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया. लेकिन अब ये वादा मलेशिया के लिए मुसीबत बन गया है. देश का खजाना खाली है, और जनता पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है. सवाल उठ रहा है कि क्या मलेशिया इस मदद को पूरा कर पाएगा, या ये ऐलान सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा?

मलेशिया ने गाजा के लिए चंदा का किया ऐलान

पिछले रविवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर में एकजुटता रैली में करीब 20,000 लोगों को संबोधित किया. इस रैली में उन्होंने गाजा के लिए मानवीय और चिकित्सा सहायता का वादा किया. अनवर ने कॉर्पोरेट घरानों, अमीर लोगों और आम जनता से इस मदद के लिए दान देने की अपील की. उन्होंने कहा कि गाजा के लोग भयानक संकट से गुजर रहे हैं, और मलेशिया उनकी मदद के लिए हर संभव कोशिश करेगा. लेकिन मलेशिया की अपनी हालत पतली है. ईंधन सब्सिडी में कटौती, बढ़ते टैक्स और वेतन में कमी ने जनता को पहले ही परेशान कर रखा है. ऐसे में इतनी बड़ी राशि जुटाना आसान नहीं है.

पहले भी दिया है चंदा

मलेशिया का गाजा को मदद देने का पुराना रिकॉर्ड रहा है. 2023 में मलेशिया ने फिलिस्तीनी हितों के लिए 80 मिलियन रिंगित से ज्यादा की राशि जुटाई थी. इसमें सरकार ने 10 मिलियन रिंगित और देश के संप्रभु धन कोष खजाना नैशनल ने 15 मिलियन रिंगित दिए थे. लेकिन इस बार हालात अलग हैं. मलेशिया की अर्थव्यवस्था दबाव में है, और जनता सरकार की नीतियों से नाराज है. ऐसे में पीएम अनवर का ये ऐलान कई सवाल खड़े कर रहा है.

गाजा में भूखों मर रहे लोग

संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को गाजा में "मानव निर्मित" अकाल की घोषणा की थी. यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, गाजा में 5 लाख लोग भयावह भूख का सामना कर रहे हैं. अनवर ने रैली में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को "पागल" करार देते हुए उन पर मासूम बच्चों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "मैंने इतने क्रूर लोग पहले कभी नहीं देखे. गाजा में जो हो रहा है, वो अमानवीय है."

मलेशिया की हालत खराब, कैसे पूरा करेंगे अपना ऐलान?

मलेशिया की सरकार को उम्मीद है कि कॉर्पोरेट और आम जनता इस मदद में बड़ा योगदान देंगे. लेकिन आर्थिक संकट के बीच ये आसान नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि मलेशिया को पहले अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी चाहिए. गाजा की मदद का वादा नेक है, लेकिन खाली खजाने के साथ इसे पूरा करना मलेशिया के लिए बड़ा इम्तिहान है. जनता अब पाई-पाई को मोहताज है, और सरकार के इस फैसले से उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.