Advertisement
trendingNow13054863
Hindi Newsदुनियाजनता का पैसा, नेता की जेब: 6 साल की सजा काट रहे मलेशिया के पूर्व PM नजीब को फिर हुई 15 साल जेल

जनता का पैसा, नेता की जेब: 6 साल की सजा काट रहे मलेशिया के पूर्व PM नजीब को फिर हुई 15 साल जेल

pm najib razak 1mdb scandal: मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब रजाक को 1MDB घोटाले में 2.2 अरब रिंगिट का दुरुपयोग करने के मामले में हाई कोर्ट ने 15 साल की जेल की सजा सुनाई है. यह उनकी 1MDB से जुड़ी दूसरी सजा है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जनता का पैसा, नेता की जेब: 6 साल की सजा काट रहे मलेशिया के पूर्व PM नजीब को फिर हुई 15 साल जेल

pm najib razak 1mdb scandal: मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 1MDB घोटाले से जुड़े मामले में शुक्रवार को हाई कोर्ट ने 15 साल की जेल की सजा सुनाई है अदालत ने उन्हें 2.2 अरब मलेशियाई रिंगिट यानी लगभग 543 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अवैध धनराशि अपने निजी खातों में ट्रांसफर करने के आरोप में दोषी ठहराया है. नजीब के खिलाफ कुल 4 शक्ति दुरुपयोग और 21 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज थे.

शक्तिशाली पद का दुरुपयोग 
नजीब, जो 72 साल के हैं, ने अदालत में यह दावा किया कि उनके खिलाफ मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित किया गया है. हालांकि, जज कोलिन लॉरेंस सेकेराह ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि सबूत साफ और ठोस हैं. जज ने कहा कि नजीब ने अपने शक्तिशाली पद का दुरुपयोग किया और 1MDB में अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाया है.

चार मामलों में 15 साल की सजा 
अदालत ने बताया कि नजीब ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और 1MDB की सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का इस्तेमाल सार्वजनिक धन को निजी लाभ के लिए करने में किया है. शक्ति दुरुपयोग के चार मामलों में उन्हें 15 साल की सजा दी गई है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के 21 मामलों में प्रत्येक पर 5 साल की सजा है. सभी सजा एक साथ पूरी की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

1MDB घोटाले की दूसरी सजा
यह नजीब की 1MDB घोटाले से जुड़ी दूसरी सजा है. 2020 में उन्हें 1MDB फंड से लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दुरुपयोग के लिए दोषी ठहराया गया था और 12 साल की जेल की सजा दी गई थी, जिसे बाद में घटाकर 6 साल कर दिया गया था. पिछले साल नजीब ने मलेशियाई जनता से 1MDB विवाद में अपनी भूमिका के लिए माफी भी मांगी थी.

अदालत ने कहा कि नजीब ने यह आरोप लगाया कि उन्हें भगोड़ा वित्तपति जो लो ने धोखा दिया, जो 2016 से इंटरपोल की वांछित सूची में हैं. नजीब का मामला मलेशिया में बड़े घोटालों में से एक माना जाता है और इसके कारण देश में भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग पर गहरी चर्चा हुई है. इस सजा के बाद मलेशिया में राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं की उम्मीद की जा रही है.

ये भी पढ़ें: श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिलकर जयशंकर करेंगे मदद का वादा! सड़कों और पुलों को बनाएंगे चक-चक

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

PM Najib Razak

Trending news

दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट