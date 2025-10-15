'क्या खत्म हो जाएंगे सुकून भरे पल...'? यह मुस्लिम देश लगा रहा 'पाप कर', क्यों बढ़ी युवाओं की बेचैनी?

Malaysia News in Hindi: आपने अक्सर देखा होगा कि गांव, शहर या फिर ऑफिस में काम करने वाले लोग सिरगेट या शराब के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं. लोगों का कहना होता है कि इसके जरिए उनका तनाव भी कम होता है. कुछ लोग ड्रिंक करके सुकून की अनुभूति करते हैं. हालांकि ये सेहत के लिए भी काफी ज्यादा हानिकारक होता है. एक ऐसा देश है जहां पर शराब पीने वालों को सिन टैक्स देना पड़ेगा. जानिए आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया है.

सरकार का बड़ा फैसला

इस देश का नाम है मलेशिया, मलेशिया में सरकार नई तंबाकू नीति लेकर आई है, जिससे तहत अब ड्रिंक या फिर धूम्रपान करने वालों को पाप कर (सिन टैक्स) देना पड़ेगा. पिछले हफ्ते के बजट में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम द्वारा पेश किए गए इस उपाय का उद्देश्य जन स्वास्थ्य में सुधार लाना है. अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त राजस्व स्वास्थ्य संबंधी पहलों के लिए धन मुहैया कराएगा, लेकिन कई लोगों के लिए, इसका असर घर के बहुत करीब महसूस होगा. अगले महीने से नए सिन टैक्स में कीमतें बढ़ जाएगी.

खुलेआम सिगरेट पीने की मनाही

बता दें कि मलेशिया पहले से ही दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ सबसे सख्त धूम्रपान विरोधी कानूनों को लागू कर रहा है, ज्यादातर बंद सार्वजनिक स्थानों, जैसे रेस्टोरेंट, वातानुकूलित कार्यालय और सरकारी इमारतें, में धूम्रपान प्रतिबंधित है और दुकानों को खुलेआम सिगरेट के पैकेट दिखाने की मनाही है.

बिक्री पर पड़ेगा असर

कुछ व्यवसाय मालिकों को उम्मीद है कि नए करों से बिक्री पर असर पड़ेगा, कुआलालंपुर के एक व्यवसायी कहा कि उन्होंने अपने तंबाकू और सिगार के कारोबार को बढ़ाने की योजना टाल दी है और कर लागू होने के बाद ग्राहकों की संख्या में 20 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है. अगर कीमत बढ़ गई, तो इसे कौन खरीदेगा? हमारा राजस्व केवल लगभग 3,000 रिंगित प्रति माह (63,024 रुपए) है. ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के नए नियम इसे और कठिन बना देंगे.

और बढ़ जाएगी कीमतें

MY News के मुताबिक इस मुस्लिम बहुल देश में इसका सबसे ज्यादा बोझ गैर-मुस्लिम शराब पीने वालों और पर्यटकों को सेवाएं देने वाले व्यवसायों पर पड़ेगा. ऐसे में अगर सरकार आधार मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि करती है, तो क्लब इसे और भी बढ़ा देंगे. मलेशिया में तंबाकू की बिक्री में अब आधे से ज्यादा अवैध सिगरेट का योगदान है, जिससे सरकार को हर साल अरबों डॉलर का कर राजस्व का नुकसान हो रहा है, तस्करी के पैकेट अक्सर 5 रिंगित से भी कम कीमत पर बिकते हैं, जो 12 रिंगित की कानूनी न्यूनतम कीमत के आधे से भी कम है. वहीं कई लोगों का कहना है कि ये एक अच्छी शुरुआत है.