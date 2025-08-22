VIDEO: टेक ऑफ करते ही फटा फाइटर जेट, धमाके से गूंजा मलेशिया, एक सेकंड में आग का गोला बना विमान
Malaysia Fighter Jet Fire: मलेशिया में रॉयल मलेशियाई वायु सेना ( RMAF)का एक F/A-18D हार्नेट फाइटर जेट उड़ान भरते ही आग का शिकार हो गया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 22, 2025, 07:02 AM IST
Malaysia Airlines: मलेशिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां के कुआंटन शहर में सुल्तान अहमद शाह एयरपोर्ट में रॉयल मलेशियाई वायु सेना ( RMAF)का एक F/A-18D हार्नेट लड़ाकू विमान उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया. फाइटर जेट दुर्घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही विमान में आग लग गई. बताया जा रहा है कि पायलट बिना किसी हताहत के इस समस्या से बच निकलने में कामयाब रहा.     

एविएशन में बढ़ते खतरे ने बढ़ाई चिंता 
RMAF ने घटना की पुष्टि की है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की जानकारी दी है.

अधिकारियों के मुताबिक विमान की एडवांस टेक्नीक और RMAF के कठोर रखरखाव प्रोटोकॉल को देखते हुए घटना की बारीकी से जांच की जाएगी. इस घटना ने मिलिट्री एविएशन में बढ़ते खतरे को लेकर चिंता बढ़ा दी है. यहां तक की अनुभवी पायलटों और सुव्यवस्थित विमानों के लिए भी जोखिमों की चिंता बढ़ा दी है. बता दें कि F/A-18D हॉर्नेट का इस्तेमाल कई  सैन्य अभियानों में किया जाता है.   

फ्लाइट ऑपरेशन स्थगित 
सुल्तान अहमद शाह एयरपोर्ट ने दुर्घटनाग्रस्त विमान को हटाने और उसके बाद रनवे की सफाई के काम को आसान बनाने के लिए फ्लाइट ऑपरेशन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है. यात्रियों को अपनी नई फ्लाइट अपडेट्स के लिए अपने एयरलाइन से कॉन्टैक्ट करने के लिए कहा गया है. बता दें कि मलेशिया पिछले कुछ सालों से अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, जिसमें उसकी वायु सेना भी शामिल है.  RMAF अपने मिलिट्री को अपग्रेड कर रहा है, जिसमें रूसी SU 57 फेलन या साउथ कोरियाई KF21 बोरामे जैसे नए विमानों की डील भी शामिल हैं.   

दुर्घटना की जांच 
RMAF का कहना है कि एविएशन, इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी समेत कई सेक्टर के एक्सपर्ट्स दुर्घटना का कारण पता लगाने के लिए जांच करेंगे. वहीं यह दुर्घटना RMAF के ऑपरेशन और ट्रेनिंग कार्यक्रमों को भी कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकता है. जांच के जो भी परिणाम सामने आएंगे उसके आधार पर विमान के रखरखाव या पायलट ट्रेनिंग में कुछ बदलाव किया जा सकता है. बता दें कि मलेशिया की रक्षा रणनीति काफी हद तक उसी एयर फोर्स पर निर्भर करती है, जिससे उसके विमानों की सुरक्षा और प्रभावशीलता नेशल सिक्योरिटी के लिए बेहद अहम हो जाती है.  

FAQ 

विमान का क्या हुआ? 
विमान उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई. 

दुर्घटना से फ्लाइट ऑपरेशन पर क्या प्रभाव पड़ा है? 
सुल्तान अहमद शाह एयरपोर्ट ने दुर्घटनाग्रस्त विमान को हटाने और रनवे की सफाई के लिए फ्लाइट ऑपरेशन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है. 

