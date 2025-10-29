अब भारत की तारीफ क्यों कर रहा है मालदीव? दिल्ली पहुंचे मुइजू के मंत्री ने कही ये बात

Maldives on Indian renewable energy sector: मालदीव के पर्यटन एवं पर्यावरण उप मंत्री हुसैन अजील नसीर (Hussain Ageel Naseer) ने रिन्यूअल एनर्जी सेक्टर में भारत की एक्सपर्टीज की तारीफ की और दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग की बात कही नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के 8वें सत्र के मौके पर बोलते हुए, नसीर ने कहा, "जब एक्सपर्टीज की बात आती है, तो भारत से बेहतर कोई देश नहीं है." उन्होंने मालदीव को अपनी रिन्यूअल एनर्जी पहलों को बढ़ावा देने और स्थिरता वाले लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद हासिल करने में भारत की संभावित भूमिका पर जोर दिया. नसीर ने उम्मीद जताई कि आईएसए मालदीव को एक व्यापक ढांचा बनाने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के जरिए रिन्यूअल एनर्जी परियोजनाओं के लिए फाइनेंसिंग क की सुविधा हासिल करने में मदद कर सकता है.

#WATCH | Delhi | On the Eighth Session of the International Solar Alliance Assembly (ISA), Deputy Minister of the Maldives Ministry of Tourism and Environment, Hussain Ageel Naseer, said, "... We believe ISA could help us establish a proper framework... ISA could facilitate us… pic.twitter.com/sq4wH5OAlt — ANI (@ANI) October 28, 2025

रिन्यूअल एनर्जी में भारत के बढ़ते कदम

आईएसए के डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना (Ashish Khanna) ने गठबंधन की भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा पेश की, जिसमें सौर पीवी इन्वर्टर और बैटरियों के लिए हार्मोनाइज्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करना और अफ्रीका सौर सुविधा शुरू करना शामिल है, जो पूरे अफ्रीका में रिन्यूअल एनर्जी की पहुच का विस्तार करने के लिए एक रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव है. उन्होंने रिन्यूअल एनर्जी सेक्टर में मिडिल ईस्ट के साथ भारत के बढ़ते सहयोग पर भी चर्चा की, और कहा कि तकनीकी फिजेबिलिटी में प्रोग्रेस जल्द ही रीजनल इंटरकनेक्शन को और ज्यादा अचीवेबल बना सकती है.

Maldives delegation, including Deputy Minister Hussain Ageel Naseer and High Commissioner Aishath Azeema, joined the opening session of ISA 8th Assembly in New Delhi. Looking forward to stronger solar collaboration. #ISAAssembly #Maldives #SolarPower @MDVinINDIA pic.twitter.com/fWzOZ0upMj — Ministry of Tourism and Environment (@MoTmv) October 28, 2025

"पीएम मोदी की पहले से फायदा"

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) ने इस बात पर फोकस किया कि आईएसए असेंबली में 120 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और आईएसए के सदस्य देशों की सामूहिक तौक पर वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता में 40% हिस्सेदारी है. उन्होंने पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) और पीएम-सूर्य घर (PM-Surya Ghar) योजनाओं के तहत भारत की कामयाबी का हवाला दिया, जहां लाखों परिवार सौर ऊर्जा संयंत्रों और कम बिजली बिलों का फायदा उठा रहे हैं. भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में COP21 में शुरू किया गया आईएसए, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अहम अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में काम करता रहा है.

(इनपुट-एएनआई)