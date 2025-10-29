Advertisement
trendingNow12979311
Hindi Newsदुनिया

अब भारत की तारीफ क्यों कर रहा है मालदीव? दिल्ली पहुंचे मुइजू के मंत्री ने कही ये बात

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू (Mohamed Muizzu) के मंत्री हुसैन अजील नसीर ने दिल्ली में भारत के रिन्यूअल एनर्जी सेक्टर में कामयाबी की जबरदस्त तारीफ की है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 29, 2025, 03:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब भारत की तारीफ क्यों कर रहा है मालदीव? दिल्ली पहुंचे मुइजू के मंत्री ने कही ये बात

Maldives on Indian renewable energy sector: मालदीव के पर्यटन एवं पर्यावरण उप मंत्री हुसैन अजील नसीर (Hussain Ageel Naseer) ने रिन्यूअल एनर्जी सेक्टर में भारत की एक्सपर्टीज की तारीफ की और दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग की बात कही नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के 8वें सत्र के मौके पर बोलते हुए, नसीर ने कहा, "जब एक्सपर्टीज की बात आती है, तो भारत से बेहतर कोई देश नहीं है." उन्होंने मालदीव को अपनी रिन्यूअल एनर्जी पहलों को बढ़ावा देने और स्थिरता वाले लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद हासिल करने में भारत की संभावित भूमिका पर जोर दिया. नसीर ने उम्मीद जताई  कि आईएसए मालदीव को एक व्यापक ढांचा बनाने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के जरिए रिन्यूअल एनर्जी परियोजनाओं के लिए फाइनेंसिंग क की सुविधा हासिल करने में मदद कर सकता है.

 

रिन्यूअल एनर्जी में भारत के बढ़ते कदम
आईएसए के डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना (Ashish Khanna) ने गठबंधन की भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा पेश की, जिसमें सौर पीवी इन्वर्टर और बैटरियों के लिए हार्मोनाइज्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करना और अफ्रीका सौर सुविधा शुरू करना शामिल है, जो पूरे अफ्रीका में रिन्यूअल एनर्जी की पहुच का विस्तार करने के लिए एक रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव है. उन्होंने रिन्यूअल एनर्जी सेक्टर में मिडिल ईस्ट के साथ भारत के बढ़ते सहयोग पर भी चर्चा की, और कहा कि तकनीकी फिजेबिलिटी में प्रोग्रेस जल्द ही रीजनल इंटरकनेक्शन को और ज्यादा अचीवेबल बना सकती है.

 

"पीएम मोदी की पहले से फायदा"
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) ने इस बात पर फोकस किया कि आईएसए असेंबली में 120 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और आईएसए के सदस्य देशों की सामूहिक तौक पर वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता में 40% हिस्सेदारी है. उन्होंने पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) और पीएम-सूर्य घर (PM-Surya Ghar) योजनाओं के तहत भारत की कामयाबी का हवाला दिया, जहां लाखों परिवार सौर ऊर्जा संयंत्रों और कम बिजली बिलों का फायदा उठा रहे हैं. भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में COP21 में शुरू किया गया आईएसए, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अहम अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में काम करता रहा है.

(इनपुट-एएनआई)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Maldivesmohamed muizzuHussain Ageel Naseer

Trending news

कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार