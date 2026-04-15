मिडिल ईस्ट की आग में जल गई मुलाकात! मुइज्जू ने ट्रंप के दूत को क्यों ठुकराया? मालदीव के अचानक इनकार की क्या वजह है?

Mohamed Muizzu: ईरान और अमेरिका में भले ही जंग रुक गई है लेकिन मिडिल ईस्ट के हालात अब भी नहीं ठीक हुए हैं. इस जंग के बीच मालदीव में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है. डोनाल्ड ट्रंप के दूत सर्जियो गोर मालदीव के दौरे पर थे, यहां पर उन्हें मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात करनी थी लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अचानक इस मुलाकात को रद्द कर दिया, राष्ट्रपति कार्यालय ने दोबारा मुलाकात करने को कहा लेकिन इस प्रस्ताव को मालदीव ने ठुकरा दिया, जिसके बाद गोर उनसे बिना मिले दिल्ली लौट आए, गोर भारत में अमेरिका के राजदूत भी हैं. जानिए क्या है पूरा मामला.

मुइज्जू ने क्यों नहीं की मुलाकात

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मुइज्जू अमेरिका-इजरायल के ईरान पर युद्ध के खिलाफ हैं. वो बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की सख्त नीतियों का भी विरोध कर रहे हैं. साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कई महीनों से मुइज्जू पिछले कुछ महीनों से विदेशी मेहमानों से मिलने से बच रहे हैं. क्योंकि वो देश की आंतरिक राजनीचि और विकास पर कोई भी दबाव नहीं चाहते हैं.

मुइज्जू पर इस समय राजनीति संकट मंडरा रहा है. स्थानीय नगरपालिका चुनाव में पीपुल्स नेशनल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और उसे हार का सामना करना पड़ा. ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है गोर से न मिलने का.

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फाइनेंस हालत भी हुई है खराब

मुइज्जू के खराब राजनीतिक हालात के अलावा, देश की फाइनेंस की हालत भी बहुत खराब है. मालदीव ने भारत से कम से कम दो से तीन साल के लिए $400 मिलियन का लोन आगे बढ़ाने को कहा है. ये फाइनेंशियल संकट तब आया जब मुइज्जू ने $100 मिलियन का यूरोबॉन्ड और $400 मिलियन का इस्लामिक सुकुक बॉन्ड लोन चुका दिया है. वहीं भारत को लोन आगे बढ़ाने पर फैसला लेना है.

चीनी कंपनी को सौंप दिया प्रोजेक्ट

भारत पहले ही दो बार 6-6 महीने का रोलओवर दे चुका है. अब अंतिम फैसला अभी लंबित है. इसके अलावा मुइज्जू ने थिलाफुशी पोर्ट प्रोजेक्ट का पहला चरण चीन की कंपनी को सौंप दिया और पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत को देने की अपनी सहमति से मुकर गया. इसी बीच मालदीव ने गोर से मिलने से इनकार कर दिया और ये घटना मालदीव-भारत और मालदीव-अमेरिका संबंधों में बढ़ते तनाव को दिखा रही है.