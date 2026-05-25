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Hindi Newsदुनियाड्रग्स माफिया को गिरफ्तार करने के लिए लेडी डांसर बन गई पुलिस टीम, फिल्मी अंदाज में दबोचा, कहानी रियल है

ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार करने के लिए लेडी डांसर बन गई पुलिस टीम, फिल्मी अंदाज में दबोचा, कहानी रियल है

थाईलैंड के लुआंग में एक कुख्यात ड्रग्स माफिया को पकड़ने के लिए लोकल पुलिस ने ऐसा तरीका अपनाया कि उसकी खबर सड़क से लेकर संसद तक सुर्खियां बटोरने लगी. पुलिस के इस ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 25, 2026, 11:34 PM IST
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Police officers dressed in elaborate costumes
Police officers dressed in elaborate costumes

Thailand Police Undercover Operation: थाईलैंड के लुआंग में एक कुख्यात ड्रग्स माफिया को पकड़ने के लिए लोकल पुलिस ने ऐसा तरीका अपनाया कि उसकी खबर सड़क से लेकर संसद तक सुर्खियां बटोरने लगी. पुलिस के इस ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. पुलिसिया एक्शन की पूरी कहानी आपको बताएं तो छह पुलिसवालों की एक टीम ने फीमेल डांसर्स के गेटअप में ऐसा मेकअप करवाया कि वो सब हूबहू महिलाओं की तरह दिखने लगे. ड्रग्स माफिया तो दूर उसके किसी गुर्गे तक को ये भनक नहीं लगी ये खूबसूरत महिलाएं दरअसल पुलिस के सबसे तेजतर्रार जवान हैं जो पूरे ड्रग कॉर्टेल को एक साथ उठा कर ले जाने आए हैं.

मेक्सिको के एल मेंचो जैसा बदनाम था

पुलिस ने जो हनी ट्रैप लगाया, उसमें ये माफिया अपने गैंग के साथ फंस गया. ड्रग्स की तस्करी को अंजाम देने वाला ये खौफनाक अपराधी बैंकाक से लेकर पटाया तक मेक्सिको को एल मेंचो जैसे कुख्यात ड्रग्स डीलर की तरह बदनाम था. आरोपियों को दबोचने के बाद पुलिस ने बीच सड़क में सरे आम अपनी पहचान का खुलासा करते हुए सबको गिरफ्तार किया और सेल्फी ली. ये पुलिसवाले चमकदार कपड़ों में रोड में चल रहे उस फेस्टिवल में पहुंचे थे, जहां ड्रग्स माफिया आने वाला था.

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मिशन पूरा होने के बाद उन्होंने हथकड़ी लगे आरोपी के साथ मुस्कुराते हुए फोटो भी फेसबुक पर शेयर की. यही फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

 

नशे की खेप के साथ दबोचा

पुलिस के मुताबिक इस ड्रग्स माफिया का नाम मेखा फा-वाप है. जिसके पास से मेथामफेटामिन की 53 गोलियां, ड्रग्स रखने के 200 से ज्यादा प्लास्टिक बैग और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है. पुलिस को काफी समय से टिप मिल रही थी कि दर्जनों अवैध गतिविधियों में शामिल खतरनाक तस्कर मेखा एक फेस्टिवल में आने वाला है. पुलिस ने उसे फंसाने और उसी के अंदाज में चौंकाने के लिए पुलिसकर्मियों ने डांसर बनकर ऑपरेशन चलाया. वो पहले भी पुलिस को धता बताकर फरार हो जाता था, लेकिन इस बार पुलिस मुस्तैद दी और पूरी तैयारी के साथ गई थी इसलिए आरोपी के बचने का चांस ही नहीं था. 

नया मुकदमा दर्ज

आरोपी पर ड्रग्स बेचने के अलावा कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. मेखा पर बिना अनुमति स्लॉट मशीन चलाने का मामला दर्ज किया गया है. सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन की खूब चर्चा हो रही है. एक यूजर ने मजाक में लिखा, 21 Jump Street नाम की शूटिंग अब असल जिंदगी में देखने को मिली है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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