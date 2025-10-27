Advertisement
Hindi Newsदुनिया

जिहादी उग्रवादियों के तांडव से इस देश में ईंधन की कमी, देशभर में बंद करने पड़े स्कूल-यूनिवर्सिटी, नरक की जिंदगी जी रहे लोग!

Mali closes schools due to fuel: माली में अल-कायदा समर्थित जिहादी आतंकियों ने ईंधन आयात पर रोक लगा दिया है. इससे पूरे देश में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है. हालात इतने बदतर हैं कि शिक्षा मंत्री ने स्कूल और यूनिवर्सिटी दो हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान किया है. राजधानी बामाको में लंबी कतारें लगीं हैं. जिंदगी तहस-नहस हो गई है.

 

Oct 27, 2025
Mali fuel scarcity as militants enforce blockade: माली की सड़कों पर सन्नाटा है, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें हैं, और लोग परेशान हैं.अल-कायदा से जुड़े जिहादी आतंकी समूह जामा'अत नुस्रत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन (JNIM) ने सितंबर में पड़ोसी देशों से ईंधन आयात पर ब्लॉकेड लगा दिया.इसका नतीजा? पूरे देश में ईंधन की भारी किल्लत.इस संकट ने माली की कमजोर अर्थव्यवस्था को और तोड़ दिया.रविवार से स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए, क्योंकि स्कूल स्टाफ का आना-जाना मुश्किल हो गया. न्यूज एजें एपी के मुताबिक, शिक्षा मंत्री अमादौ सी सावने ने सरकारी टेलीविजन पर घोषणा की कि "ईंधन आपूर्ति में व्यवधान के कारण स्कूल स्टाफ की आवाजाही प्रभावित हो रही है" और दो हफ्ते के लिए कक्षाएं स्थगित रहेंगी.

सैकड़ों ईंधन ट्रक सीमा पर फंसे
अल-कायदा समर्थित जमात नुसरत अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमीन समूह के उग्रवादियों ने सितंबर की शुरुआत में पड़ोसी देशों से माली में ईंधन आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिससे इस माली देश की नाज़ुक अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा और सैकड़ों ईंधन ट्रक सीमा पर फंस गए. माली, पड़ोसी बुर्किना फासो और नाइजर के साथ, सशस्त्र समूहों के विद्रोह से जूझ रहा है, जिनमें अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से संबद्ध कुछ समूह और स्थानीय विद्रोही भी शामिल हैं.

देश में मचा हाहाकार
हाल के वर्षों में तीनों देशों में सैन्य तख्तापलट के बाद उन्होंने फ्रांसीसी सेनाओं को खदेड़ दिया है और सुरक्षा सहायता के लिए रूस की भाड़े की इकाइयों की ओर रुख किया है, जिसके बारे में विश्लेषकों का कहना है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है. माली की राजधानी बमाको में, पेट्रोल पंपों के सामने अंतहीन कतारें लगी हुई हैं और ईंधन की कमी ने वस्तुओं और परिवहन की कीमतों को प्रभावित किया है.

सेना नहीं कर पा रही कुछ
घरेलू जरूरतों के लिए ईंधन के आयात पर निर्भर रहने वाले देश के लिए, इस नाकेबंदी को माली के सैन्य जुंटा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. जुंटा ने 2020 में सत्ता पर अपने बलपूर्वक कब्ज़ा करने को दशकों से चले आ रहे सुरक्षा संकट को समाप्त करने के लिए एक आवश्यक कदम बताया. माली की सेना ने कुछ ईंधन ट्रकों को सीमावर्ती क्षेत्रों से बमाको तक ले जाने का प्रयास किया. कुछ ट्रक पहुंच गए, लेकिन अन्य पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया. शिक्षा मंत्री ने रविवार को कहा कि अधिकारी 10 नवंबर को स्कूलों के फिर से शुरू होने से पहले सामान्य ईंधन आपूर्ति बहाल करने के लिए "हर संभव प्रयास" कर रहे हैं.

बामाको में नरक जैसी जिंदगी
राजधानी बामाको में पेट्रोल पंपों पर लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं. ईंधन की कमी से सामान और ट्रांसपोर्ट के दाम आसमान छू रहे हैं.एक स्थानीय निवासी ने बताया, "बिना पेट्रोल के गाड़ियां रुकीं, तो राशन कैसे लाएं? सब कुछ ठप है।" बाजार में सब्जी, अनाज, और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गईं.माली की सैन्य सरकार के लिए ये संकट बड़ा झटका है, जिसने 2020 में तख्तापलट को सुरक्षा संकट खत्म करने का जरूरी कदम बताया था.

 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Mali

