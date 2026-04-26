रक्षा मंत्री की कार में बम लगाकर पूरे परिवार को दहशतगर्दों ने उड़ा डाला, पूरे देश में हो रहे सीरियल ब्लास्ट

Mali Violence : पश्चिम अफ्रीकी देश माली में लगातार हो रहे हमलों ने खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है. इस बीच यहां हुए एक बड़े हमले में देश के रक्षा मंत्री सादियो कैमारा की दर्दनाक मौत हो गई है. इस हमले में सादियों समेत उनकी दूसरी पत्नी और दो पोते-पोतियों की भी जान चली गई है. बताया जा रहा है कि रविवार ( 26 अप्रैल 2026) को माली की राजधानी बमाको के बाहरी इलाकी कीता में स्थित रक्षा मंत्री के घर को निशाना बनाया गया था. इस दौरान कार में हुए विस्फोट ने उनकी जान ले ली.

रक्षा मंत्री की मौत

माली में तुआरेग विद्रोहियों और अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन ने देश के कई हिस्सों में एकसाथ हमला किया. इन हमलों को पिछले कई सालों में सबसे बड़ा और सबसे संगठित अटैक बताया जा रहा है. अधिकतर हमले बामाको के आसपास और सोने की खदानों वाले क्षेत्रों में किए गए. आतंकियों ने बामाको के बाहर स्थित काटी मिलिट्री बेस पर कई धमाके किए. रक्षा मंत्री सादियो कैमारा इसी जगह पर रहते थे. ऐसे में उनके घर पर हुए हमले में उनकी मौत हो गई.

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माली में मजबूत हुए बागी

बता दें कि माली में शुरुआत से ही स्थिति बेहद नाजुक थी. साल 2020-21 में सेना ने सत्ता संभालते समय वादा किया था कि देश में सुरक्षा बहाल की जाएगी. हालांकि, अब इतने बड़े हमले ने सरकार की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ा दी है. बता दें कि माली में पहले हुए शांति समझौते टूट चुके हैं, जिसके चलते आतंकी समूह और बागी वापस मजबूत हो चुके हैं. ऐसे में कई जगहों पर एकसाथ हमलों ने बता दिया है कि ये संगठन मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं.

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क्यों बड़ा है यह हमला?

माली में हो रहे ये हमले इसलिए भी घातक माने जा रहे हैं क्योंकि पहले आतंकी केवल दूरदराज के क्षेत्रों में अटैक करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बामाको के साथ ही उसके आसपास एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया. हमले में माली के रक्षा मंत्री को भी निशाना बनाया गया. वहीं कई जगहों पर एकसाथ बड़े-बड़े धमाके किए, जिससे साफ नजर आता है कि ये कोई बड़ी और सोची समझी साजिश है.