ट्रंप के टैरिफ का निकल गया तोड़? भारत के साथ व्यापार बढ़ाएगा यह यूरोपीय देश, सामने रख दिया बड़ा ऑफर

India- Malta Trade Agreement: भारत पर अमेरिका की ओर से लगाए गए भारी भरकम टैरिफ के बीच अब यूरोपीय देश ने एक बड़ा ऑफर रखा है. यह ऑफर ट्रंप के टैरिफ को अच्छा खासा टक्कर देता है. 17 सितंबर 2025 को भारत-माल्टा के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत में माल्टा के राजदूत रूबेन गौसी ने कहा कि माल्टा भारत के साथ EU- इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ( FTA) डील के लिए उत्सुक है. उन्होंने कहा कि इससे उनकी भारत के साथ व्यापार में वृद्धि होगी.

हम भारत के साथ व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं: गौसी

वर्तमान में भारत अपना व्यापार बढ़ाने और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के मौकों के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और कई अन्य देशों समेत कई सेक्टरों में प्रमुख साझेदारों के साथ व्यापार समझौते को लेकर चर्चा में तेजी ला रहा है. इस बीच गौसी ने कहा,' यह भारत माल्टा संबंधों की 60वीं वर्षगांठ है, जो 10 मार्च साल 1965 को स्थापित हुआ था. हम भारत और माल्टा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं. भारत माल्टा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था. हम भारत के साथ व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं. माल्टा में 112 भारतीय कंपनियां स्थापित हैं. हम यूरोपीय संघ-भारत FTA वार्ता को लेकर बेहद उत्सुक हैं. हमारा मानना है कि FTA से भारत के साथ व्यापार बढ़ेगा.'

ये भी पढ़ें- चार्ली किर्क हत्याकांड में FBI का बड़ा खुलासा, आरोपी से मेल खा रहे घटनास्थल के पास मिले DNA के सबूत

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और इकोनॉमिक सेक्टर में रुचि रखता है माल्टा

उन्होंने आगे कहा कि माल्टा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और इकोनॉमिक सेक्टर में रुचि रखता है. साथ ही उन्होंने कहा कि माल्टा में करीब 18 हजार लोग भारतीय समुदाय के हैं, जो वहां की कुल जनसंख्या का आधे से ज्यादा है. उन्होंने कहा,' मैं आशा करता हूं कि भविष्य में FTA के तहत माल्टा में इन्वेस्टमेंट भी संभव होगा. माल्टा में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 18 हजार है. हमारी भारतीय फिल्म उद्योग, भारतीय वित्तीय क्षेत्र में भी रुचि है. वर्तमान में हमारे पास 2 भारतीय दवा कंपनियां हैं.' गौसी ने यह भी संकेत दिया कि एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर या नवंबर 2025 में राजनीतिक परामर्श के लिए माल्टा का दौरा करेगा.

ये भी पढ़ें- नशे के खिलाफ इंटरपोल का बड़ा एक्शन, भारत समेत 18 देशों में मारे छापे, जब्त किए 57,000 करोड़ के ड्रग्स

माल्टा जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल

माल्टा के राजदूत रूबेन गौसी ने आगे कहा,' उम्मीद है कि अक्टूबर या नवंबर में राजनीतिक परामर्श के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल माल्टा जाएगा, जो माल्टा और भारत के बीच हर 2 साल में एक बार माल्टा में और एक बार भारत में होता है. इसलिए सितंबर साल 2023 में हमने उन्हें नई दिल्ली में बुलाया था और अब इस साल 2025 में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल राजनीतिक परामर्श के लिए माल्टा जाएगा. मुझे उम्मीद है कि विदेश मंत्री और उप प्रधान मंत्री डॉ इयान बोर्ग इस साल नहीं तो अगले साल फिर से भारत का दौरा करेंगे.' उन्होंने आगे कहा,' मैं माल्टा में भारतीय उच्चायोग के साथ बहुत काम करता हूं. मैं उनसे नियमित रूप से बात करता हूं और जाहिर है यह एक अच्छी बात होगी. उम्मीद है कि विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर द्वारा माल्टा का दौरा किया जाएगा.' उन्होंने आगे कहा कहा कि माल्टा के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इयान बोर्ग भी सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे.

FAQ

माल्टा में कितनी भारतीय कंपनियां हैं?

माल्टा में 112 भारतीय कंपनियां स्थापित हैं और लगभग 18 हजार लोग भारतीय समुदाय के हैं.

भारत में माल्टा के राजदूत ने क्या ऑफर दिया?

भारत में माल्टा के राजदूत रूबेन गौसी ने कहा कि माल्टा भारत के साथ EU- इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ( FTA) डील के लिए उत्सुक है. उन्होंने कहा कि इससे उनकी भारत के साथ व्यापार में वृद्धि होगी.