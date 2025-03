Watch: सफेद साड़ी, पैरों में चप्पल... लंदन के पार्क में ममता दीदी की दौड़ आपने देखी क्या?

Mamata Banerjee in London: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों लंदन में हैं. वो यहां रविवार को आधिकारिक दौरे पर पहुंची हैं. लंदन से बनर्जी की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं. मंगलवार को आई तस्वीरों में एक बार फिर ममता की सादगी देखने को मिली. तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता कुणाल घोष के ज़रिए सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी जॉगिंग कर रही हैं, इस दौरान उन्होंने सफेद साड़ी और चप्पल पहनी हुई हैं.

ममता बनर्जा का यह वीडियो लंदन के हाइड पार्क का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने सफेद किनारी वाली हरी बॉर्डर की साड़ी और सफेद चप्पल पहन रखी हैं. तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए, जिसमें मुख्यमंत्री को बकिंघम पैलेस से लेकर हाइड पार्क तक घूमते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.

वीडियो में ममता बनर्जी ने ठंड से बचने के लिए एक काली कार्डिगन और एक शॉल भी पहनी थी. बताया जा रहा है कि उन्होंने इसे 'वॉर्म-अप' कहा, यानी यह सिर्फ एक साधारण सैर नहीं थी. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट में कुणाल घोष ने लिखा कि मुख्यमंत्री के मुताबिक यह सिर्फ टहलना नहीं बल्कि एक वॉर्म-अप है.

इस दौरान ममता बनर्जी को 'बैक-वॉकिंग' यानी उल्टा चलते हुए और ताली बजाते हुए भी देखा गया. यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री विदेश में जॉगिंग करते हुए नजर आई हैं. इससे पहले 2023 में अपने आधिकारिक दौरे के दौरान उन्हें स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी सुबह जॉगिंग करते हुए देखा गया था. उस समय भी उन्होंने साड़ी और चप्पल ही पहनी थी. उनका संदेश साफ था कि 'स्वस्थ रहें, फिट रहें'

Bengal and Britain share a relationship that spans centuries, rooted in history, culture, and commerce. As we landed in London yesterday, we stepped into a city that, much like Kolkata, carries the weight of its past while embracing the dynamism of the present.

Before the day’s… pic.twitter.com/xNx4tZ0crl

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 24, 2025