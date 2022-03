कुल्हाड़ी लेकर मस्जिद पहुंचा और नमाजियों पर बोल दिया हमला; आरोपी गिरफ्तार

टोरंटो: कनाडा (Canada) में मस्जिद पर हमले का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. शनिवार को हुई इस वारदात में एक शख्स ने कुल्‍हाड़ी और Bear स्प्रे लेकर एक मस्जिद (Mosque) में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया था. गनीमत रही कि इस हमले में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं.

पुलिस ने बताया कि टोरंटो के उपनगर मिसिसागा में स्थित मस्जिद में एक 24 साल के युवक ने घुसकर वहां मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया. उसके पास कुल्हाड़ी और Bear स्प्रे था. अचानक हुए इस हमले में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं. पुलिस का मानना है कि ये घटना अलगाव पैदा करने के लिए की गई और इसका संभावित मकसद नफरत फैलाना हो सकता है.

The attack on congregants at the Dar Al-Tawheed Islamic Centre is incredibly disturbing. I strongly condemn this violence – which has no place in Canada – and I’m keeping the community in my thoughts today. I also want to applaud the courage of those who were there this morning.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 19, 2022