महिलाओं का चल रहा था मैच, शख्स ने भीड़ से फेंक दिया सेक्स टॉय, तुरंत लपकी पुलिस
WNBA Game: अमेरिका में पिछले कुछ समय से WNBA मैच के दौरान भीड़ में अश्लील सामान फेंकने के मामले सामने आए हैं. इसको लेकर हाल ही में पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 08, 2025, 09:06 AM IST
WNBA Controversy: अमेरिका के फीनिक्स शहर में एक WNBA (Women National Basketball Association) मैच के दौरान एक 18 साल के एक युवक को भीड़ में अश्लील सामान फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह घटना मंगलवार 5 अगस्त 2025 को फीनिक्स मर्करी और कनेक्टिकट सन के बीच हुए मुकाबले में हुई, जब युवक ने अपने स्वेटर की जेब से एक सेक्स टॉय निकालकर सामने की सीटों की तरफ फेंक दिया. इस दौरान एक दर्शक की पीठ पर चोट लग गई. 

युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार 
पुलिस के मुताबिक 18 साल के आरोपी ने पूछताछ में बताया कि यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक प्रैंक था. उसने इसे मैच में ले जाने के लिए एक दिन पहले ही खरीदा था. घटना के बाद एक शख्स ने युवक को भागते हुए देखा और उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया. पुलिस ने युवक को हमला करने, सार्वजनिक तौर पर अशांति फैलाने और सार्वजनिक रूप से अश्लील सामान को प्रदर्शित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.  

ये भी पढ़ें- Weather Update: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप, IMD की चेतावनी

WNBA मैचों में लगातार हो रही घटनाएं 
बता दें कि हाल ही में देशभर के कई WNBA मैचों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है. पिछले हफ्ते अटलांटा, लॉस एंजेलिस और शिकागो में भी मैच के दौरान कई सेक्स टॉय कोर्ट पर फेंके गए. लॉस एंजेलिस में मंगलवार 5 अगस्त 2025 रात इंडियाना की खिलाड़ी सोफी कनिंघम के पास भी एक सेक्स टॉय आकर गिरा, जिससे खिलाड़ियों में नाराजगी देखी गई. 

ये भी पढ़ें- महिला ने 300 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान कर बनाया नेशनल रिकॉर्ड, सैकड़ों नवजात की बचाई जान 

खिलाड़ियों ने जताई चिंता 
WNBA खिलाड़ियों ने इन घटनाओं को बेहद अपमानजनक और खतरनाक बताया है. उनका कहना है कि इस तरह की हरकतें न केवल खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती हैं. सोशल मीडिया पर मजाक के नाम पर इस तरह की अश्लीलता को बढ़ावा देना चिंताजनक है. प्रशासन ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने का फैसला लिया है. खेल आयोजकों ने दर्शकों से अपील की है कि वे खेल को खेल की भावना से देखें और ऐसी हरकतों से बचें जो खिलाड़ियों और अन्य दर्शकों के लिए असुविधाजनक या खतरनाक हो सकती हैं.  

F&Q 
WNBA मैच में क्या हुआ था?
 फीनिक्स मर्करी और कनेक्टिकट सन के बीच हुए मुकाबले में एक 18 साल के युवक ने भीड़ में अश्लील सामान फेंक दिया, जिससे एक दर्शक की पीठ पर चोट लग गई. 

WNBA खिलाड़ियों ने क्या कहा?
खिलाड़ियों ने इन घटनाओं को बेहद अपमानजनक और खतरनाक बताया और कहा कि इस तरह की हरकतें न केवल खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती हैं. 

प्रशासन ने क्या कदम उठाए?
प्रशासन ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने का फैसला लिया है. वहीं खेल आयोजकों ने दर्शकों से अपील की है कि वे खेल को खेल की भावना से देखें और ऐसी हरकतों से बचें. 

