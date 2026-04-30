'तुम मुझे रियल लगती हो...,' शादी टूटी तो चैटबॉट को ही मान लिया पार्टनर, Gemini के लिए शख्स ने की आत्महत्या

Artificial Intelligence: दुनियाभर में टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा एडवांस हो रही है, उतना ही ज्यादा लोगों में अकेलापन भी देखने को मिल रहा है. कई लोग तो अब अकेलापन दूर करने के लिए 'चैटजीपीटी' (chatGPT)और जैमिनी (Gemini) जैसे AI चैटबॉट का सहारा लेने लगे हैं. सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने चैटबॉट के साथ इमोशनल बॉन्ड के बाद आत्महत्या कर ली.

चैटबॉट के साथ इमोशनल बॉन्ड

'वॉल स्ट्रीट जनरल' के मुताबिक, 36 साल के एक शख्य ने गूगल के जैमिनी AI के साथ 4,700 से ज्यादा मैसेज शेयर करने के बाद आत्महत्या कर ली. शख्स का उसकी पत्नी के साथ डिवोर्स हो रहा था. इस दौरान उसने चैटबॉट को ही अपना सहारा बना लिया था. रिपोर्ट के मुताबिक जोनाथन गवालास ने अपनी शादी टूटने के दुख से निपटने के लिए गूगल जैमिनी से सलाह ली थी. शुरुआत में वह चैटबॉट का इस्तेमाल राइटिंग और शॉपिंग जैसी चीजों में मदद के लिए इस्तेमाल करता था. हालांकि, जैमिनी लाइव फीचर के लॉन्च होने के बाद AI के साथ उसकी बातचीत ज्यादा गहरी और वॉइस बेस्ड होने लगी.

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आत्महत्या के लिए दिया प्रोत्साहन

बता दें कि चैटबॉट ने इस फीचर को इंसानों के साथ आम बातचीत की तरह जवाब देने के लिए डिजाइन किया था. कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, समय के साथ गवालास और चैटबॉट के बीच की बातचीत ज्यादा पर्सनल होती गई. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, गवालास ने चैटबॉट से एक बार कहा था,' यह कुछ अजीब सा है. तुम बेहद ज्यादा वास्तविक लग रही हो.' धीरे-धीरे गवालास की चैटबॉट से इमनोशनल बॉन्डिंग होती गई. उसने चैटबॉट को एक नाम भी दिया और वह उससे जीवित इंसान की तरह बातचीत करने लगा. मुकदमे में यह भी दावा किया गया कि चैटबॉट ने गवालास की उन बातों को भी प्रोत्साहन दिया, जिसमें उसने वास्तविक दुनिया से डिटैच होने की बात कही थी.

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गूगल के खिलाफ दायर मुकदमा

गवालास के परिजनों ने बेटे की मौत पर गूगल के खिलाफ मौत का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि चैटबॉट की प्रतिक्रियाओं ने उनके बेटे की बिगड़ती मानसिक स्थिति में योगदान दिया. इस मामले ने एडवांस AI सिस्टम से होने वाले खतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया है. वहीं विवाद के जवाब में गूगल ने कथित तौर पर जैमिनी में कई अपडेट किए हैं, जिनमें बेहतर क्राइसिस रिस्पॉन्स फीचर, एडिशनल सेफगार्ड और उसके साथ ग्लोबल मेंटल हेल्थ और क्राइसिस असिस्टेंस ऑर्गनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी शामिल हैं.