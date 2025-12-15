8 महीने का था तब लापता हुए थे पापा, 62 साल बाद बेटे ने धरती का सीना चीरकर सुलझाई गुत्थी; बरामद किए अवशेष

Advertisement
Murder: फिल्मों और वेबसीरीज में आपने अपराध जगत की एक से बढ़कर एक खौफनाक वारदातों के बारे में देखा-सुना होगा. लेकिन मर्डर के जिस केस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो 62 साल पहले हुआ था. कैसे एक आठ महीने का बच्चा बड़ा होकर अपने पिता के लापता होने की गुत्थी सुलझता है वो अपने आप में दुर्लभ केस है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:10 PM IST
Murder mystery: दुनिया में ऐसे सैकड़ों अजीबोगरीब क्रिमिल केस हैं, जो दशकों बाद भी अनसुलझे हैं. ऐसे ही एक मामले में 6 दशक पुराने मर्डर केस का खुलासा हुआ. एक बेटे ने उम्मीद नहीं छोड़ी. उसने 62 साल पहले पिता के साथ हुई वारदात का पता लगाया और एक अनसुलझी गुत्थी को सुलझा दिया. जब पिता जॉर्ज लापता हुए तो बेटा माइकल महज आठ महीने का था. वो बड़ा हुआ तो पिता को देशभर में ढूंढा. एक दिन माइकल की मेहनत रंग लाई और उसने अपने उसी घर के नीचे पिता के अवशेषों को खोज निकाला, जहां वह बड़ा हुआ था.

'अपराधी बच नहीं सकता'

सबूतों की कमी, चश्मदीद गवाहों का न मिलना या फिर कोई और वजह, अपराधी वारदात करके छिप तो सकता है लेकिन कानून के पंजे से बच नहीं सकता. बड़े से बड़े तीस मार खां और तुर्रम खां अपराधी भी एक न एक दिन दबोच कर सलाखों में धकेल दिए जाते हैं या एनकाउंटर में मारे जाते हैं. टीवी पर आने वाले क्राइम शो हों या पुलिस के रिसर्च पेपर, सबमें एक कॉमन फैक्ट ये होता है कि गुनहगार को उसके गुनाहों की सजा एक न एक दिन जरूर मिलती है. इस मामले में एकदम यही हुआ.

बच्चा आठ महीने का था...

बचपन में ही पिता को खो देने वाला माइकल अबोध बालक था. महज आठ महीने की उम्र में उसके पिता जॉर्ज कैरोल लापता हो गए थे. माइकल बड़ा हुआ तो डैड की पड़ताल करने लगा. आगे चलकर उसने खुद 62 साल की उम्र में 6 दशक पुरानी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया. पीड़ित बेटे ने बताया कि कैसे उसने पिता के लापता होने के दशकों बाद, उन्हें दुनियाभर में ढूंढा. दशकों की मेहनत उस समय रंग लाई जब उसने अपने उसी घर के नीचे पिता के अवशेषों को खोज निकाला, जहां वो बड़ा हुआ था.

15 साल पहले मिला सुराग

माइकल ने बताया कि उसकी दिवंगत मां डोरोथी ने उन्हें बताया था कि पिता जॉर्ज सिगरेट लेने के लिए घर से निकले थे लेकिन कभी वापस नहीं आए. उन्होंने बेटे को ये भी बताया था कि उनको लेकर अफवाहें फैली थीं कि उन्होंने कोरिया में मिली एक महिला के साथ घर बसाकर वहीं नई जिंदगी शुरू कर दी थी, जब वो कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिका की सेना में तैनात थे.

माइकल ने बताया कि यह चौंकाने वाली खोज न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में उनके घर पर तब पूरी हुई, जब उनकी बहन एक साइकिक के पास गई थी. जॉर्ज ने पड़ताल की तो पहले सुराग नहीं मिला फिर उसने तलाश बंद कर दी. लेकिन माइकल के मन में हमेशा ये टीस सालती थी कि अगर वो बड़ा होता तो पिता को मारने की साजिश नाकाम कर देता.

डॉक्यूमेंट्री में करेंगे खुलासा

'द मिरर' की रिपोर्ट के मुताबिक माइकल अपनी इस चौंकाने वाली खोज के बारे में और अधिक जानकारी 'द सीक्रेट्स वी बरी' नामक डॉक्यूमेंट्री में साझा करेंगे. कैसे बेटे ने 1993 में अपनी मां से पारिवारिक घर खरीदा, जहां वह बड़ा हुआ था. इसके पांच साल बाद कैंसर की बीमारी से मां की मौत हो गई थी.

सालों बाद माइकल ने बताया कि उसने खुदाई शुरू की क्योंकि वह अपने लापता पिता से जुड़े रहस्य का जवाब जानने के लिए बेताब था. उसने अपने बेटों क्रिस और माइक जूनियर के साथ जमीन में खुदाई शुरू की, जहां उसकी खोज पूरी हुई.

अंत भला तो सब भला

माइकल सीनियर सिटिजन है. पिता के लापता होने के लगभग उतने साल बाद उनका कंकाल उसी जगह मिला जहां का उसे सुराग मिला था. इस केस से ये पुष्टि होती है कि कानून की डिक्शनरी में 'परफेक्ट क्राइम' जैसा शब्द नहीं होता है. पुलिस अपनी पर उतर आए तो अपराधी अपराध नहीं कर सकता. दृश्यम जैसी क्राइम थ्रिलर फिल्मे देखकर या यू-ट्यूब पर क्राइम सीरीज देखकर अपराधिक साजिश का प्लॉट रचने वाले भी एक दिन पकड़े जाते हैं और उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ती है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

