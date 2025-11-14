46 साल पहले किया था 6 साल की बच्ची का कत्ल, अब सजा-ए-मौत के अंजाम तक पहुंचा दरिंदा; फ्लैश बैक में घूमी स्टोरी

Florida news: 1979 में अपने बेडरूम से अगवा की गई 6 साल की बच्ची की हत्या के दोषी एक व्यक्ति को चंद घंटो पहले यानी गुरुवार की देर शाम को मौत की सजा दे दी गई. इस साल फ्लोरिडा में यह रिकॉर्ड 16वीं मौत की सजा थी.
Trending Photos
Florida man executed for the 1979 killing of a girl: दुनिया का कोई भी कोना हो कानून के हाथ लंबे होते हैं. हत्या जैसा जघन्य अपराध करके बिल में दुबरकर या अपनी पहचान बदलकर कोई मौत जैसी सजा को टाल सकता है, लेकिन बच नहीं सकता. इसकी ताजा मिसाल अमेरिका के फ्लोरिडा में देखने को मिली जहां पर साल 1969 यानी 46 साल पहले एक 6 साल की मासूम की उसके बेडरूम से अगवा करने के बाद हुई हत्या के आरोपी को सजा देकर मौत के घाट उतार दिया गया.
अमेरिका में मौत की सजा के लिए उपनिवेशकालीन या मध्यकालीन फांसी जैसी सजा की बजाए काफी समय से जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत की सजा पाए गुनहगार को चंद मिनटों में उसके असल अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है. इसी कड़ी में 1979 में अपने बेडरूम से अगवा की गई 6 साल की बच्ची की हत्या के दोषी एक व्यक्ति को गुरुवार शाम को मौत की सजा दे दी गई. इस साल फ्लोरिडा में यह रिकॉर्ड 16वीं सजा ए मौत थी. 66 साल का ब्रायन फ्रेडरिक जेनिंग्स को फ्लोरिडा की स्टेट जेल में तीन नशीली दवाओं के इंजेक्शन दिए जाने के बाद देर शाम 06:20 बजे मृत घोषित कर दिया गया.
जेनिंग्स को रेबेका कुनाश की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई, जिसका बलात्कार करने के बाद मासूम बच्ची को नहर में डुबोकर बेरहमी से मार दिया गया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका अंतिम बयान है, तो जेनिंग्स ने ज़ोर से 'नहीं' कहा. जैसे ही उन्हें दवा दी गई, उनकी छाती धड़कती रही और उनकी बाहें कुछ मिनटों के लिए ऐंठती रहीं. फिर वो मुंह खोले हुए लेटा रहा. फांसी के बाद पीड़ित परिवार के किसी भी सदस्य ने मीडिया से बात नहीं की. सरकारी प्रवक्ता जॉर्डन किर्कलैंड ने कहा सजा की प्रक्रिया तय योजना के मुताबिक पूरी हुई.