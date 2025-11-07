Advertisement
trendingNow12992852
Hindi Newsदुनिया

विमान की सीट पर छूटी सुई से HIV का खतरा, शख्स ने एयरलाइन पर ठोक दिया 50 लाख डॉलर का मुकदमा

Man Files 50 Lakh Dollar Fine on Airlines: एक वर्जीनिया निवासी को जान का खतरा महसूस हुआ जब मिस्र से वाशिंगटन जा रही एक उड़ान में सीटबैक पॉकेट में हाथ डालने पर उसे सुई चुभ गई. उसने इजिप्ट एयर पर 50 लाख डॉलर का मुकदमा किया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विमान की सीट पर छूटी सुई से HIV का खतरा, शख्स ने एयरलाइन पर ठोक दिया 50 लाख डॉलर का मुकदमा

World News: एक शख्स 16 अक्टूबर 2024 को काहिरा से वाशिंगटन डीसी जा रहे विमान में यात्रा कर रहा था. इस यात्रा के दौरान सीट की पॉकेट में हाथ डालते ही उस शख्स के हाथ में एक सुई चुभ गई. इस सुई के चभने की वजह से उस शख्स ने एयरलाइंस पर 50 लाख डॉलर का मुकदमा ठोक दिया. शख्स का कहना था कि इस सुई के चुभने की वजह से उसे कई महीनों तक तनाव का सामना करना पड़ा.  वो डर गया था कि कहीं इस सुई के चुभने की वजह से उसे कोई घातक बीमारी तो नहीं हो जाएगी. 

इस शख्स ने इस दौरान मेडकल जांच से संबंधित कई भारी-भरकम बिल भी पे किए.  द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार इस शख्स ने इजिप्ट एयर के खिलाफ 50 लाख डॉलर का मुकदमा कर दिया. इस मुकदमे में उसने दावा किया कि वो बीते दिनों के दौरान उसने भारी 'मानसिक तनाव', 'आघात' और 'क्रोध' का सामना करना पड़ा. उस शख्स को डर था कि कहीं इस सुई के चुभने की वजह से उसे कोई जानलेवा बीमारी न हो जाए. कोर्ट में मुकदमे के दौरान इस शख्स का नाम 'जॉन डो' बताया गया है. जॉन डो ने बताया कि उन्होंने एयरलाइन से उस यात्री का नाम बताने को कहा जो उनसे पहले उस सीट पर बैठा था ताकि सुई के बारे में स्पष्टता मिल सके. डो ने बताया कि एयरलाइंस ने उनके इस अनुरोध का जवाब नहीं दिया. इस वजह से कई महीनों तक वो परेशान रहे और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ी और उनकी निजी जिंदगी पर भी इसका बड़ा असर पड़ा.

एयरलाइंस ने नहीं दिया पीड़ित शख्स के अनुरोध का जवाब
जॉन डो एक 40 वर्षीय अनुभवी सैनिक हैं जिन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्होंने विमानन कंपनी से इस बात का अनुरोध किया था कि वो इसके पहले इस सीट पर बैठने वाले यात्री से संपर्क करवाएं ताकि इस बात को निर्धारित किया जा सके कि वो HIV, हेपेटाइटिस या अन्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं था. एयरलाइंस ने डो के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया और न ही इन बीमारियों से बचने के लिए किसी तरह की थेरेपी का आवश्यक जानकारी प्रदान की. उसके वकील अब्राम बोहरर ने कहा कि अंजान रहने की वजह से वह अपनी पत्नी के साथ अंतरंग संबंध बनाने से बचता रहा. जब तक कि उसे पूर्ण पोस्ट-एक्सपोजर उपचार नहीं मिला और क्लीन चिट नहीं मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

अमानवीय स्तर पर उतरी एयरलाइंस
पीड़ित शख्स के वकील ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि यह मामला दिखाता है कि एयरलाइंस ने अपने ग्राहकों को अमानवीय बनाने की कला को पूरी तरह से परिपक्व कर लिया है. उन्होंने आगे कहा, सोचिए उस स्तर की चिंता के बारे में जिसके साथ इस व्यक्ति को महीनों तक जीना पड़ा, जब तक कि उसे अंतिम परिणाम नहीं मिला. उन्होंने पिछले सप्ताह एयरलाइन के खिलाफ शिकायत दर्ज की. इसमें कहा गया है कि 12 घंटे की उड़ान के दौरान किसी समय, उसने अपने सामने की सीटबैक पॉकेट में हाथ डाला और एक हाइपोडर्मिक सुई उसके हाथ में चुभ गई. जो संभवतः किसी यात्री द्वारा छोड़ी गई थी. 

सीटबैक की पॉकेट की सफाई की जिम्मेदारी एयरलाइंस की
शिकायत में आगे कहा गया है कि इससे  शारीरिक चोट और गंभीर भावनात्मक तनाव हुआ. मुकदमे में वह कहता है कि उड़ानों के बीच केबिन की सफाई जिसमें सीटबैक पॉकेट भी शामिल हैं की जिम्मेदारी इजिप्ट एयर की है और यह उसका कर्तव्य है कि किसी भी और सभी खतरनाक वस्तुओं को हटाया जाए जो बाद के यात्रियों के लिए संभावित नुकसान का जोखिम पैदा करती हों.

यह भी पढ़ेंः मेल या फीमेल और कुछ नहीं, गायब हुआ थर्ड जेंडर! US में ट्रंप की जेंडर पालिसी को इजाजत

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

HIVairlines

Trending news

PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश