विमान की सीट पर छूटी सुई से HIV का खतरा, शख्स ने एयरलाइन पर ठोक दिया 50 लाख डॉलर का मुकदमा

World News: एक शख्स 16 अक्टूबर 2024 को काहिरा से वाशिंगटन डीसी जा रहे विमान में यात्रा कर रहा था. इस यात्रा के दौरान सीट की पॉकेट में हाथ डालते ही उस शख्स के हाथ में एक सुई चुभ गई. इस सुई के चभने की वजह से उस शख्स ने एयरलाइंस पर 50 लाख डॉलर का मुकदमा ठोक दिया. शख्स का कहना था कि इस सुई के चुभने की वजह से उसे कई महीनों तक तनाव का सामना करना पड़ा. वो डर गया था कि कहीं इस सुई के चुभने की वजह से उसे कोई घातक बीमारी तो नहीं हो जाएगी.

इस शख्स ने इस दौरान मेडकल जांच से संबंधित कई भारी-भरकम बिल भी पे किए. द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार इस शख्स ने इजिप्ट एयर के खिलाफ 50 लाख डॉलर का मुकदमा कर दिया. इस मुकदमे में उसने दावा किया कि वो बीते दिनों के दौरान उसने भारी 'मानसिक तनाव', 'आघात' और 'क्रोध' का सामना करना पड़ा. उस शख्स को डर था कि कहीं इस सुई के चुभने की वजह से उसे कोई जानलेवा बीमारी न हो जाए. कोर्ट में मुकदमे के दौरान इस शख्स का नाम 'जॉन डो' बताया गया है. जॉन डो ने बताया कि उन्होंने एयरलाइन से उस यात्री का नाम बताने को कहा जो उनसे पहले उस सीट पर बैठा था ताकि सुई के बारे में स्पष्टता मिल सके. डो ने बताया कि एयरलाइंस ने उनके इस अनुरोध का जवाब नहीं दिया. इस वजह से कई महीनों तक वो परेशान रहे और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ी और उनकी निजी जिंदगी पर भी इसका बड़ा असर पड़ा.

एयरलाइंस ने नहीं दिया पीड़ित शख्स के अनुरोध का जवाब

जॉन डो एक 40 वर्षीय अनुभवी सैनिक हैं जिन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्होंने विमानन कंपनी से इस बात का अनुरोध किया था कि वो इसके पहले इस सीट पर बैठने वाले यात्री से संपर्क करवाएं ताकि इस बात को निर्धारित किया जा सके कि वो HIV, हेपेटाइटिस या अन्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं था. एयरलाइंस ने डो के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया और न ही इन बीमारियों से बचने के लिए किसी तरह की थेरेपी का आवश्यक जानकारी प्रदान की. उसके वकील अब्राम बोहरर ने कहा कि अंजान रहने की वजह से वह अपनी पत्नी के साथ अंतरंग संबंध बनाने से बचता रहा. जब तक कि उसे पूर्ण पोस्ट-एक्सपोजर उपचार नहीं मिला और क्लीन चिट नहीं मिली.

अमानवीय स्तर पर उतरी एयरलाइंस

पीड़ित शख्स के वकील ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि यह मामला दिखाता है कि एयरलाइंस ने अपने ग्राहकों को अमानवीय बनाने की कला को पूरी तरह से परिपक्व कर लिया है. उन्होंने आगे कहा, सोचिए उस स्तर की चिंता के बारे में जिसके साथ इस व्यक्ति को महीनों तक जीना पड़ा, जब तक कि उसे अंतिम परिणाम नहीं मिला. उन्होंने पिछले सप्ताह एयरलाइन के खिलाफ शिकायत दर्ज की. इसमें कहा गया है कि 12 घंटे की उड़ान के दौरान किसी समय, उसने अपने सामने की सीटबैक पॉकेट में हाथ डाला और एक हाइपोडर्मिक सुई उसके हाथ में चुभ गई. जो संभवतः किसी यात्री द्वारा छोड़ी गई थी.

सीटबैक की पॉकेट की सफाई की जिम्मेदारी एयरलाइंस की

शिकायत में आगे कहा गया है कि इससे शारीरिक चोट और गंभीर भावनात्मक तनाव हुआ. मुकदमे में वह कहता है कि उड़ानों के बीच केबिन की सफाई जिसमें सीटबैक पॉकेट भी शामिल हैं की जिम्मेदारी इजिप्ट एयर की है और यह उसका कर्तव्य है कि किसी भी और सभी खतरनाक वस्तुओं को हटाया जाए जो बाद के यात्रियों के लिए संभावित नुकसान का जोखिम पैदा करती हों.

