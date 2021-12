बाथरूम में ढूंढा करोड़ों का 'खजाना', एक शख्स यूं बना रातोंरात अमीर

Man Found 4 Crore rupees in US: टेक्सास (Texas) के रहने वाले जस्टिन कॉले (Justin Cauley) पेशे से प्लंबर हैं. उनकी कमाई भले ही ज्यादा न हो लेकिन उनकी ईमानदारी ने उन्हें लखपति (Lakhpati) जरूर बना दिया. जस्टिन ने जो मिसाल पेश की उससे कोई भी सीख ले सकता है. जस्टिन को चर्च की दीवार के अंदर से करीब 4 करोड़ (Man Found 4 Crore Rupees in Church's Bathroom) रुपये मिले थे.