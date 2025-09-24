2024 में ट्रंप की हत्या के प्रयास के दोषी शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश, कस्टडी में पेन को बनाया हथियार

रयान राउथ पर सितंबर 2024 में तत्कालीन रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के आरोपी हैं. कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान रयान राउथ को डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के मामले में दोषी पाया. जूरी ने राउथ को एक प्रमुख राष्ट्रपति उम्मीदवार की हत्या की कोशिश और चार अन्य आरोपों, जिसमें एक संघीय एजेंट को बाधित करना और ऑर्म्स एक्ट मामले में दोषी ठहराया है. जूरी के फैसले के बाद राउथ ने आत्महत्या की कोशिश की और पेन को हथियार बनाकर अपनी गर्दन में मारने की कोशिश की. थोड़ी देर बाद राउथ को हथकड़ी पहनाकर कोर्ट में वापस लाया गया. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी सफेद शर्ट पर कोई खून नहीं दिखा था. इससे ये पता चलता है कि वो खुद पर हमला करने की कोशिश में सफल नहीं हो पाए.

इसके पहले राउथ को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने तब गिरफ्तार किया था, जब वह फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास एक बंदूक के साथ घात लगाए हुए पाए गए थे. वहीं पर रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे. इस मामले में गवाहों ने बताया कि राउथ बिना गोली चलाए ही भाग गए थे.उसी समय ट्रंप के गोल्फ कोर्स की निगरानी कर रहे एक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट ने राउथ को रायफल के साथ देखा तो उस पर गोली चलाई.

... तो ट्रंप जिंदा नहीं होते

प्रासीक्यूटर जॉन शिपली ने इस मुकदमे की शुरुआत में कहा,'यह साजिश सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी और घातक रूप से गंभीर थी.' साथ ही यह भी जोड़ा कि अगर सीक्रेट सर्विस एजेंट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो डोनाल्ड ट्रंप जीवित नहीं होते.59 वर्षीय राउथ को फ्लोरिडा के फोर्ट पियर्स में संघीय अदालत में 12 दिन के मुकदमे के बाद दोषी ठहराया गया, जहां उन्होंने स्वयं अपना प्रतिनिधित्व किया. उन्हें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का सामना करना पड़ सकता है.

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने क्या कहा?

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने X पर एक बयान में कहा, 'ट्रंप की हत्या की कोशिश करने वाले रयान राउथ के खिलाफ आज का दोषी फैसला यह दर्शाता है कि न्याय विभाग राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों को सजा देने के लिए प्रतिबद्ध है.यह हत्या की कोशिश न केवल हमारे राष्ट्रपति पर हमला थी, बल्कि हमारे राष्ट्र पर ही एक अपमान थी.'

