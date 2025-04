Video: विस्फोट होते ही धुआं-धुआं हुई कार, आग की लपेटों में सफेद पुतला बन गया इंसान, कलेजे पर हाथ रखकर देखें वीडियो

Car on fire on Amsterdam iconic Dam Sare: नीदरलैंड के एम्सटर्डम में मुख्य चौक डैम स्क्वायर पर गुरुवार को एक हैरान करने वाला हादसा हुआ. पुलिस के मुताबिक, एक शख्स ने अपनी कार और खुद को आग के हवाले कर दिया. इसे आत्महत्या की कोशिश माना जा रहा है. इस घटना के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. स्थानीय मीडिया और ऑनलाइन द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों में एक छोटी लाल कार को स्क्वायर के दक्षिण-पूर्वी कोने के पास स्थित राष्ट्रीय स्मारक के पास रुकते हुए दिखाया गया है. इसके तुरंत बाद एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद पूरी कार धुआं-धुआं हो गई. आग की लपटों से सभी हैरान हो गए.

