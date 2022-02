सांस लेने में शख्स को हो रही थी तकलीफ, डॉक्टरों ने नाक में देखा कुछ ऐसा; नहीं हुआ विश्वास

नई दिल्ली: एक 38 साल के शख्स को सालों से सांस की तकलीफ हो रही थी. उसने कई बार इसका ट्रीटमेंट भी कराया लेकिन कोई भी डॉक्टर उस समस्या को हल नहीं कर सका.

नाक के अंदर दिखाई दी 2 सेमी की चीज

Lad bible की खबर के अनुसार, सागर खन्ना और माइकल टर्नर ने The New England Journal of Medicine जर्नल में बताया कि नाक की शारीरिक जांच में नाक के अंदर की पतली परत अपने स्थान से थोड़ी सरक गई तो वहां 2 सेमी की कोई चीज उगनी शुरू हो गई थी. राइनोस्कोपी पर दाहिने नथुने के तल में एक कठोर, गैर-कोमल और सफेद चीज देखा गई.

दाहिने नथुने में बढ़ रहा था दांत

राइनोस्कोपी से पता चला था कि रोगी के दाहिने नथुने में एक दांत बढ़ रहा था. इसे एक मौखिक और ओटोलरींगोलॉजिक सर्जरी के दौरान नथुने से हटा दिया गया था. दांत का माप 14 मिमी था.

नाक की पतली दीवार एक तरफ हो गई थी विस्थापित

बता दें कि प्रारंभिक परीक्षणों में पाया गया था कि उसके पास एक विचलित सेप्टम और कैल्सीफाइड सेप्टल स्पर्स था. ये तब होता है जब आपके नासिका मार्ग के बीच की पतली दीवार (नाक पट) एक तरफ विस्थापित हो जाती है.

राइनोस्कोपी ने किया एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी का खुलासा

हालांकि उन्होंने अपने परीक्षकों को बताया कि इस स्थिति के कारण उनके चेहरे पर कोई आघात या असामान्यताएं नहीं हैं. एक राइनोस्कोपी ने एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी का खुलासा किया. सर्जरी के तीन महीने बाद रोगी के नाक में रुकावट के लक्षण ठीक हो गए थे.

