बैंकाक में उंगली जितनी 'इंग्लिश' बंदूक लेकर हिंदी में गाली बक रहा था, देश का नाम खराब कर दिया; देखिए वीडियो

Bangkok news: बैंकॉक में एक भारतीय नागरिक ने सड़कों पर दहशत फैला दी जब उसे गन के साथ घूमते, यात्रियों को धमकाते और गालियां देते देखा गया. इस अफरा-तफरी के बीच पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. शुक्र है कि घटना के दौरान कोई घायल नहीं हुआ. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 19, 2025, 12:52 PM IST
Viral Video: बैंकॉक में अपने देश का नाम खराब करने वाला मामला सामने आया है. वहां घूमने गए एक भारतीय युवक ने ऐसा उत्पात मचाया कि दुनियाभर की सुर्खियों  में आ गया. भगवान का शुक्र है कि वो जगह थाइलैंड थी, अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया नहीं, वरना पुलिस एक-दो वार्निंग के बाद सीधे सिर या सीने पर गोली मार देती. हालांकि जब लोगों की शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार किया गया तो बैग की तलाशी के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ. 

वो पिस्टल नहीं थी

बैंकॉक के सियाम स्क्वायर में सामने आए एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में एक भारतीय व्यक्ति को पिस्तौल के आकार का लाइटर लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. यह घटना सोमवार शाम करीब 4 बजे पथुम वान जिले के सियाम स्क्वायर सोई 6 में हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की. बैंकॉक पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 41 साल का साहिल थडानी राहगीरों को नशे की हालत में उंगली के बराबक की पिस्टल जैसा दिखने वाला लाइटर लहराने के बाद लोगों को गंदी-गंदी गालियां देने के साथ धमका रहा था. पुलिस ने उसपर शांति भंग का चार्ज लगाते हुए डिटेन कर लिया.

घटनास्थल के फुटेज में उसे घूमते, तेज़ आवाज़ें निकालते और राहगीरों पर बंदूक जैसी कोई चीज़ तानते हुए दिखाया गया है. बाद में फुटेज में थडानी ज़मीन पर बैठे दिखाई देते हैं जब सुरक्षा गार्ड उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए उनके पास आते हैं. पुलिस और गार्ड्स द्वारा समझाने की कोशिशों के बाद वो उन्हें उसी पिस्टल से धमकाने लगा जो जांच के बाद एक सिगरेट लाइटर निकली.

थडानी को पथुम वान पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उस पर कई आरोप लगाए गए. अधिकारियों का मानना ​​है कि उनकी हरकतें भांग के सेवन के कारण हुए मतिभ्रम से प्रभावित थीं.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

