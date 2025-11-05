मैडम राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रखा और KISS करने की कोशिश, मैक्सिको में देखिए आगे क्या हुआ

राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अगर महिला हों तो उनकी सुरक्षा में तैनात कमांडोज को ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है. मेक्सिको की प्रेसिडेंट के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो पद की गरिमा के खिलाफ होता लेकिन उनके साथ चल रहे बॉडीगार्ड ने समय रहते रोक दिया. दरअसल, क्लाडिया शेनबाम मेक्सिको सिटी में सड़क पर लोगों से मिल रही थीं. एक शख्स बगल में खड़ा था. अचानक उसे खुराफात सूझी और वह राष्ट्रपति के बिल्कुल करीब आ गया. मैडम प्रेसिडेंट दाईं तरफ देख रही थीं और शायद सेल्फी के लिए पोज दे रही थीं. वह दाहिनी तरफ से आया और राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें छुआ फिर KISS करने की कोशिश करने लगा.

कमांडो की फौरन उस पर नजर पड़ी और रोक दिया गया. कुछ देर तक वह बहस करता रहा. राष्ट्रपति ने जब मामला समझा तो मुस्कुराने लगीं. तमाम कैमरे सामने से रिकॉर्ड कर रहे थे. सुरक्षाकर्मी ने उस शख्स को जमकर फटकारा लेकिन वह हाथ के इशारे से यही बताता रहा कि वह तो राष्ट्रपति के कंधे पर सिर्फ हाथ रख रहा था. दोनों में कुछ देर तक बहस होती रही.

CRAZY moment man GROPES Mexico’s President Claudia Sheinbaum Add Zee News as a Preferred Source Then TRIES to kiss her before security finally wakes up How was security THIS slow to react? pic.twitter.com/vaECXy0bCW — RT (@RT_com) November 4, 2025

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वह शख्स राष्ट्रपति को किस करने के लिए आगे बढ़ता है. अपने हाथ से उनके शरीर को छूता है. वह अजनबी राष्ट्रपति को पकड़ना चाहता था. प्रेसिडेंट ने तुरंत उसका हाथ हटाया और दूर हट गईं तब तक सुरक्षाकर्मी ने उसे पकड़ लिया था. पूरी घटना के समय राष्ट्रपति मुस्कुरा रही थीं. बीच में उन्होंने माहौल को संभालते हुए कहा- चिंता मत करो.

राष्ट्रपति कार्यालय ने इस घटना को लेकर कुछ नहीं कहा. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने जरूर लिखा है कि राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा में ज्यादा कमांडो तैनात करने चाहिए.

