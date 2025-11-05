Advertisement
मैडम राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रखा और KISS करने की कोशिश, मैक्सिको में देखिए आगे क्या हुआ

Mexico President Video: मेक्सिको की राष्ट्रपति के साथ एक शख्स ने बदतमीजी करने की कोशिश की. राष्ट्रपति लोगों से बात कर रही थी, गार्ड आगे देख रहे थे तभी दूसरी तरफ से आए एक शख्स ने राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रख दिया. देखिए आगे क्या हुआ. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:27 AM IST
राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अगर महिला हों तो उनकी सुरक्षा में तैनात कमांडोज को ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है. मेक्सिको की प्रेसिडेंट के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो पद की गरिमा के खिलाफ होता लेकिन उनके साथ चल रहे बॉडीगार्ड ने समय रहते रोक दिया. दरअसल, क्लाडिया शेनबाम मेक्सिको सिटी में सड़क पर लोगों से मिल रही थीं. एक शख्स बगल में खड़ा था. अचानक उसे खुराफात सूझी और वह राष्ट्रपति के बिल्कुल करीब आ गया. मैडम प्रेसिडेंट दाईं तरफ देख रही थीं और शायद सेल्फी के लिए पोज दे रही थीं. वह दाहिनी तरफ से आया और राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें छुआ फिर KISS करने की कोशिश करने लगा. 

कमांडो की फौरन उस पर नजर पड़ी और रोक दिया गया. कुछ देर तक वह बहस करता रहा. राष्ट्रपति ने जब मामला समझा तो मुस्कुराने लगीं. तमाम कैमरे सामने से रिकॉर्ड कर रहे थे. सुरक्षाकर्मी ने उस शख्स को जमकर फटकारा लेकिन वह हाथ के इशारे से यही बताता रहा कि वह तो राष्ट्रपति के कंधे पर सिर्फ हाथ रख रहा था. दोनों में कुछ देर तक बहस होती रही.  

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वह शख्स राष्ट्रपति को किस करने के लिए आगे बढ़ता है. अपने हाथ से उनके शरीर को छूता है. वह अजनबी राष्ट्रपति को पकड़ना चाहता था. प्रेसिडेंट ने तुरंत उसका हाथ हटाया और दूर हट गईं तब तक सुरक्षाकर्मी ने उसे पकड़ लिया था. पूरी घटना के समय राष्ट्रपति मुस्कुरा रही थीं. बीच में उन्होंने माहौल को संभालते हुए कहा- चिंता मत करो. 

राष्ट्रपति कार्यालय ने इस घटना को लेकर कुछ नहीं कहा. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने जरूर लिखा है कि राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा में ज्यादा कमांडो तैनात करने चाहिए. 

पढ़ें: 9 अरब की जूलरी चुराकर तीस मार खां समझ रहे थे चोर, एक हफ्ते में पुलिस ने 'ब्रह्मास्त्र' चलाकर दबोच लिया

 

