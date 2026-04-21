‘बहुत सारे बम फटेंगे', ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी, कहा- सीजफायर खत्म होने तक कर लो डील वरना कर देंगे तबाह

Trump on US Iran peace talks: यूएस और ईरान के बीच तनाव फिर से चरम पर पहुंचा हुआ है. दोनों पक्षों के बीच आज इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता होनी थी, लेकिन ईरान ने इसमें भाग लेने से साफ कर दिया. उसने कहा कि यूएस की लगातार बढ़ती मांगें और धमकी के आगे वह नहीं झुकेगा. वहीं, दोनों पक्षों के बीच 8 अप्रैल को हुआ 2 हफ्ते का सीजफायर 22 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सिहरा देने वाली चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर यह सीजफायर बिना किसी समझौते के मंगलवार शाम को खत्म हो जाता है तो फिर बहुत सारे बम फटने लगेंगे.

डील नहीं उड़ा देंगे ईरान के पुल-पावर प्लांट्स

PBS News से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अगर युद्धविराम बिना समझौते के खत्म हुआ तो स्थिति गंभीर हो जाएगी. उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के हाथ ट्रिगर पर हैं और टारगेट्स लॉक हैं. डील न करने पर ईरान के सभी पावर प्लांट और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान हालात को समझेगा और आगे आकर यूएस के साथ बढ़िया डील करेगा.

इस्लामाबाद में शांति वार्ता के दूसरे राउंड के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने अनिश्चितता जताई. उन्होंने कहा, 'वे (ईरानी प्रतिनिधिमंडल) आने वाले हैं. अगर वे नहीं आते हैं तो भी ठीक है.'

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ईरान को यूएस की शर्तें माननी ही होंगी- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका की सबसे बड़ी मांग माननी ही होगी और वह है कि तेहरान परमाणु हथियार न बनाए. उन्होंने कहा कि ऐसा करना बहुत सरल है और ईरान को इसे करना ही चाहिए. उन्होंने अपनी टीम पर भरोसा जताते दामाद जैरेड कुश्नेर की तारीफ की. उन्होंने कहा कि कुश्नेर बढ़िया वार्ताकार हैं और चीजों को अच्छी तरह से संभालना जानते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया, जब उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल दूसरे दौर की वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था. हालांकि ईरान की ओर से वार्ता में भाग लेने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके चलते यूएस का डेलीगेशन भी अपने दफ्तर में ही बैठा रहा गया और इस्लामाबाद के लिए नहीं उड़ा.

फिर से भड़कती जा रही जंग की आशंका

उधर, जैसे-जैसे 22 अप्रैल की समय-सीमा नजदीक आ रही है, दोनों पक्षों में जंग भड़कने की आशंका भी गहराती जा रही है. दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट में जारी व्यवधान है. ईरान की ओर से अगले दौर की वार्ता में भाग न लेने के एलान से यह अंदेशा और बढ़ गया है.

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा कि सार्थक बातचीत के लिए वादों का सम्मान जरूरी है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा. ऐसे में उससे बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता है. अब आगे क्या होने वाला है, इस सवाल पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं.