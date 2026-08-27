/नेपाल की तबाही में सैकड़ों भारतीय लापता, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे; तमिलनाडु-बंगाल समेत कई राज्यों के लोग शामिल

Nepal Flood: नेपाल के भोटेकोशी नदी में अचानक आए प्रलयकारी सैलाब ने रसुवा जिले में भीषण तबाही मचाई. इस प्राकृतिक आपदा में भारी नुकसान हुआ है. नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद यूपी और बिहार के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. माना जा रहा है कि बिहार में गंडक नदी में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं. नेपाल के तीन जिलों में भोटेकोसी नदी में अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) से कम से कम 162 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, सैंकड़ों की संख्या में लोगों के से संपर्क नहीं स्थापित हो सका है. लापता होने वालों में कई भारतीय भी शामिल हैं.
दरअसल, बुधवार (26 अगस्त) को नेपाल और तिब्बत की सीमा पर आए जल सैलाब में भारत के करीब 140 से अधिक लोग लापता हैं. दावा किया जा रहा कि ये संख्या और बढ़ सकती है. इस प्राकृतिक आपदा के बाद तमिलनाडु के कम से कम 37 तीर्थयात्रियों की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. इसके अलावा बंगाल के भी 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं.
नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के कारण अधिकांश इलाकों में सड़क और संचार व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है. इस कारण राहत एवं बचाव कार्य में भी मुश्किलें पहुंची हैं. भारत ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए 10 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी है. बता दें कि बाढ़ में सैकड़ों लोग लापता हैं, जिनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं. मृतकों की पहचान की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार देर रात तक तमिलनाडु के कम से कम 37 तीर्थयात्रियों का कोई पता नहीं चल पाया था. ये सभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे. सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि लापता होने वालों की संख्या 37 से 50 के बीच हो सकती है.
तमिलनाडु सरकार के निगरानी सेल को टूर कॉऑर्डिनेटर थिन्नारासु की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, राज्य के 106 लोग चार अलग-अलग समूहों में यात्रा पर गए थे. इनमें से 57 लोग कुंभकोणम की एक ट्रैवल एजेंसी की मदद से 23 अगस्त को रवाना हुए. वहीं, 49 लोग चेन्नई से गए थे. बताया जा रहा है कि दो ग्रुप से तो संपर्क हो गया है, लेकिन अन्य दो समूहों से अभी संपर्क नहीं स्थापित हो सका है. सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की कि 17 लोगों के एक समूह ने ऑडियो मैसेज भेजकर बताया कि वे सुरक्षित हैं.
इसके अलावा बाढ़ की चपेट में आए ईशा फाउंडेशन के एक समूह के कई लोग भी आए हैं, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए हैं. ईशा फाउंडेशन के मुताबिक, उसका एक समूह तिब्बत के ग्यिरोंग इलाकें में इमिग्रेशन सेंटर पर था, तभी बाढ़ आ गई. फाउंडेशन का कहना है कि इमिग्रेशन सेंटर पर मौजूद 77 लोगों के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. फाउंडेशन का कहना है कि 21 ग्रुप में शामिल लोगों में से 495 लोग सुरक्षित लौट चुके हैं.
नेपाल में आई इस भीषण आपदा में कोलकाता के कई लोगों को लापता होने की जानकारी भी सामने आई है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, इस बाढ़ में कोलकाता का 32 सदस्यों वाला ग्रुप भी लापता हो गया है. एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद पश्चिम बंगाल के जिन कई लोगों का पता नहीं चल पा रहा है, उनमें कैलाश-मानसरोवर यात्रा पर गया कोलकाता का 32 सदस्यों वाला ग्रुप भी शामिल है. उन्होंने बताया कि 30 पर्यटकों और दो टूर मैनेजरों वाला यह ग्रुप 21 अगस्त को शहर से निकला था और अगले दिन नेपाल पहुंच गया था.
नेपाल में मची इस भारी तबाही के बाद युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है. सबसे पहले लापता लोगों की तलाश की जा रही है. रेस्क्यू कार्य में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि सड़क और संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण बचाव दलों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है. प्रशासन सबसे पहले लापता लोगों की तलश में लगा है और अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है.