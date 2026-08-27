/नेपाल की तबाही में सैकड़ों भारतीय लापता, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे; तमिलनाडु-बंगाल समेत कई राज्यों के लोग शामिल

Nepal Flood: नेपाल के भोटेकोशी नदी में अचानक आए प्रलयकारी सैलाब ने रसुवा जिले में भीषण तबाही मचाई. इस प्राकृतिक आपदा में भारी नुकसान हुआ है. नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद यूपी और बिहार के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. माना जा रहा है कि बिहार में गंडक नदी में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं. नेपाल के तीन जिलों में भोटेकोसी नदी में अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) से कम से कम 162 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, सैंकड़ों की संख्या में लोगों के से संपर्क नहीं स्थापित हो सका है. लापता होने वालों में कई भारतीय भी शामिल हैं.