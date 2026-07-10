/जंगल की भीषण आग से स्पेन हलकान! 12 शव बरामद, कई लापता; सभी मृतक विदेशी नागरिक, बढ़ सकता है आंकड़ा

दक्षिणी स्पेन में लगी भीषण जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई है. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 अन्य लोग लापता हैं. आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है. क्षेत्रीय प्रशासन का कहना है कि मृतकों में अधिकांश या फिर सभी विदेशी नागरिक थे, जो इस इलाके में रह रहे थे.
ये आग अल्मेरिया के लॉस गालार्डोस में भड़की. दमकलकर्मी अभी भी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसे स्पेन के इतिहास की सबसे भीषण जंगल की आग की घटनाओं में से एक बताया गया है.
स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस त्रासदी से उन्हें बहुत दुख और गहरा सदमा पहुंचा है.
अंदालूसिया के क्षेत्रीय प्रमुख जुआनमा मोरेनो ने शुक्रवार को बताया कि कम से कम 23 लोग अब भी लापता हैं. स्थानीय मीडिया के अनुसार मृतकों में अधिकांश विदेशी नागरिक हैं और राहत एवं बचाव अभियान जारी है. यह इलाका बहुत मशहूर टूरिज्म स्पॉट है, जहां बड़ी तादादमें फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम सहित कई देशों के विदेशी नागरिक रहते हैं.
स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक चार शव एक कार में मिले, स्टेयरिंग को देखकर अधिकारियों का मानना है कि वो सभी ब्रिटिश नागरिक हो सकते हैं. जबकि अन्य सात लोगों के शव अलग स्थानों पर मिले. ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 4 ब्रिटिश नागरिकों के मारे जाने की खबरों के बाद वो स्पेन के अधिकारियों के संपर्क में है.
स्थानीय इमरजेंसी मिनिस्टर एंटोनियो सान्ज ने बताया कि ये लोग गांव छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रशासन द्वारा निर्धारित एक्जिट रूट का पालन नहीं किया और आग की लपटों में फंस गए.
सात अन्य लोगों ने कथित तौर पर अपनी कारें छोड़कर पैदल भागने की कोशिश की, लेकिन वे भी सुरक्षित निकासी मार्ग पर नहीं थे और उनकी मौत हो गई.
कई लोग लापता हैं, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि संभव है उनमें से कुछ लोग अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के यहां शरण लिए हुए हों, और जीवित हों. रिपोर्टों के मुताबिक मृतकों में एक स्पेनिश नागरिक भी शामिल है.
इस साल की शुरुआती गर्मी और भीषण लू के चलते स्पेन के बड़े हिस्से में सूखा पड़ा, जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा काफी बढ़ गया था. यूरोपियन फॉरेस्ट फायर सिस्टम के मुताबिक, इस साल जुलाई 2026 में अब तक करीब 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है, जो पिछले दो दशकों के औसत का लगभग आधा है.
पिछले साल अगस्त में रिकॉर्ड लू के दौरान स्पेन ने बीते 30 सालों के सबसे भीषण जंगल की आग के दौर का सामना किया था, जिसमें लगभग 3.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलकर राख हो गया था.
यूरोपीयन यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है, जहां का तापमान वैश्विक औसत की तुलना में दोगुनी से अधिक गति से बढ़ रहा है.
फ्रांस में अबतक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत लू से हो चुकी है. फ्रांस और जर्मनी जैसी महाशक्तियों के देश भी प्रचंड गर्मी से बुरी तरह परेशान हैं.