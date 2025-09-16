'डिपोर्ट के लिए तैयार रहें...' चार्ली किर्क की हत्या का जश्न मनाने वालों का वीजा रद्द, अमेरिका से निकाला जाएगा बाहर

Visa Cancel celebrating Charlie Kirk death: अमेरिका में हाल ही में हुई एक सनसनीखेज घटना ने सबको चौंका दिया है. मशहूर दक्षिणपंथी, ट्रंप के सहयोगी और टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक चार्ली किर्क की 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई. जिसके बाद अब ट्रंप सरकार किर्क की मौत को लेकर बहुत सजग है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस हत्या का जश्न मनाने वाले विदेशियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है. न्यूज एजेंसी एएएआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि चार्ली किर्क की हत्या का जश्न मनाने वाले विदेशियों का वीजा रद्द किया जा रहा है और आगे कहा कि अमेरिका उन विदेशियों को पनाह नहीं देगा जो हमारे साथी नागरिकों की हत्या का जश्न मनाते हैं.

अमेरिका में ऐसे लोगों की रहने की जरूरत नहीं

फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए, रुबियो ने कहा कि अमेरिका को ऐसे लोगों को देश में प्रवेश करने या रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो ऐसी हत्याओं को सही ठहराते हैं या उनका जश्न मनाते हैं. अमेरिकी सचिव ने कहा, "हमें उन लोगों को वीज़ा नहीं देना चाहिए जो अमेरिका आकर किसी राजनीतिक हस्ती की हत्या, फांसी या हत्या का जश्न मनाएंगे और अगर वे पहले से ही यहां हैं, तो हमें उनका वीज़ा रद्द कर देना चाहिए."

वीजा रद्द करने की प्रकिया

रुबियो ने अपने एक्स हैंडल पर अपनी टिप्पणी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा: "अमेरिका उन विदेशियों की मेज़बानी नहीं करेगा जो हमारे साथी नागरिकों की मौत का जश्न मनाएंगे. वीज़ा रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है. अगर आप वीज़ा पर यहाँ हैं और किसी राजनीतिक हस्ती की सार्वजनिक हत्या पर खुशी मना रहे हैं, तो निर्वासित होने के लिए तैयार हो जाइए. इस देश में आपका स्वागत नहीं है."

सोशल मीडिया पर नजर, डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू

रूबियो के इस बयान के बाद अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की सचिव ट्रिशिया मैक्लॉघलिन ने भी वीजा रद्द करने की मांग का समर्थन किया. इसके अलावा, उप-विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने एक्स पर लिखा, “हिंसा और नफरत फैलाने वाले विदेशियों का अमेरिका में कोई स्थान नहीं. सोशल मीडिया पर इस घटना का समर्थन या मजाक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है.