ट्रंप का ताजमहल क्या है, जिसका रूबियो ने किया जिक्र; ड्रीम प्रोजेक्ट से दिवालिया होने की पूरी कहानी

Trump Taj Mahal: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय भारत की यात्रा पर हैं. सोमवार (25 मई) को वह अपनी पत्नी जेनेट डी रूबियो के साथ आगरा में स्थित ताजमहल का दीदार करने पहुंचे. यहां पर उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत के सामने अपनी तस्वीर भी खिंचाई. रूबियो के साथ अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर एवं कुछ अन्य अमेरिकी अधिकारी मौजूद रहे.

हालांकि, इस दौरान मार्को रूबियो ने मीडिया से बात करते हुए कुछ ऐसा कहा, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रूबियो ने इस दौरान कहा कि मैं यहां इससे पहले कभी नहीं आया था, लेकिन मैं एक ताजमहल के बारे में जानता हूं, जो न्यू जर्सी में स्थित है. दरअसल, इस दौरान रूबियो ने 'ट्रंप ताज महल कैसीनो एंड रिजॉर्ट' की ओर किया. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट

रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ताज महल कैसीनो एंड रिजॉर्ट एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का 1980-90 के दशक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था. यह साल 1990 में खुला और भारत के ऐतिहासिक ताजमहल से प्रेरित था. इस होटल कैसीनो के गुंबद को खास अंदाज में बनाया गया था और इसकी सीढ़ियों का डिजाइन भी बहुत शानदार था. डोनाल्ड ट्रंप ने इसको दुनिया का आठवां अजूबा बताया था और इसे अपने अटलांटिक सिटी कैसीनो साम्राज्य का मुकुटमणि बनाया था.

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#WATCH | Delhi: On his visit to Taj Mahal today, US Secretary of State Marco Rubio says, "I have never been there. The only one I ever knew about was the one in New Jersey that the President used to have. It's one of the wonders of the world. I think it's important to show… pic.twitter.com/0wc7GlzuV8 — ANI (@ANI) May 25, 2026

कितनी थी इस प्रोजेक्ट की लागत?

उस वक्त इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1.2 बिलियन डॉलर के करीब बताई गई, जो भारतीय रुपयों में लगभग 1,200 करोड़ होता है. बताया जाता है कि इसमें 675 मिलियन डॉलर के हाई-इंटरेस्ट जंक बॉन्ड्स का इस्तेमाल हुआ था. इस इमारत के उद्घाटन के दौरान कई बड़े-बड़े हॉलीवुड स्टार्स पहुंचे. ट्रंप का दावा था कि इसकी भव्यता इसे दुनिया का सबसे सफल होटल बना देगी. ट्रंप ने भले ही इस रिजॉर्ट को लेकर बड़ी-बड़ी प्लानिंग की हो, लेकिन भारी कर्ज के बोझ के कारण कैसीनो जल्दी ही आर्थिक संकट में फंस गया. साल 1991 में यह दिवालिया हो गया और ट्रंप ने बाद में आधा मालिकाना हक कर्जदाताओं को सौंप दिया था.

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भारत के दौरे पर हैं रूबियो

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय पांच दिवसीय भारत के दौरे पर हैं. रविवार को उन्होंने नई दिल्ली में कई उच्चस्तरीय बैठकें की और सोमवार को वह आगरा पहुंचे. रूबियो की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है, जब भारत और अमेरिका ट्रेड डील को आखिरी रूप दे रहे हैं.

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