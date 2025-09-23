अमेरिका में भारत के मंत्रियों की ताबड़तोड़ बैठकें, रूबियो से मिले जयशंकर; आज आएगी गुड न्यूज?

Marco Rubio S Jaishankar Meeting: न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र से इतर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की है. जयशंकर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'आज सुबह न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिलकर अच्छा लगा. हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति बनी. हम संपर्क में बने रहेंगे'.

कब आएगी गुड न्यूज?

जयशंकर के ट्वीट के बाद रूबियो ने भी एक्स पर पोस्ट करके अपनी मुलाकात को सार्थक और सौहार्दपूर्ण बताते हुए भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई खटास और कड़वाहट दूर होने के संकेत दिए हैं. विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ट्वीट किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात की. हमने व्यापार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और महत्वपूर्ण खनिजों सहित हमारे द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की, जिससे भारत और अमेरिका के लिए समृद्धि पैदा हो सके.'

अमेरिकी विदेश विभाग ने दोहराया कि भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण संबंध है. हम व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिजों और द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित अन्य मुद्दों पर भारत सरकार की निरंतर भागीदारी की सराहना करते हैं'. रुबियो और जयशंकर इस बात पर भी सहमत हुए कि अमेरिका और भारत QUAD के जरिए स्वतंत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे.

Secretary of State Marco Rubio tweets, "Met with Indian External Affairs Minister Dr S Jaishankar at UNGA. We discussed key areas of our bilateral relationship, including trade, energy, pharmaceuticals, and critical minerals and more to generate prosperity for India and the… https://t.co/R88G8oWRPV pic.twitter.com/HJUBQJ9UuN — ANI (@ANI) September 22, 2025

अमेरिका में हैं पीयूष गोयल

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचा है. उनके साथ मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और अन्य अफसर मौजूद हैं. मंत्री न्यूयॉर्क में बैठकों में हिस्सा लेंगे. मंत्रालय ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत को तेज़ करना है.

महीनों से चल रहा मोलभाव

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लंबे समय से मंथन जारी है. खासकर कृषि-डेयरी क्षेत्रों को खोलने की अमेरिका की मांग पर भारत की आपत्तियां हैं. कृषि और डेयरी सेक्टर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दोनों सेक्टर भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से को आजीविका के मौके प्रदान करते हैं. यानी भारत की बड़ी आबादी कृषि और डेयरी उद्धोग पर निर्भर है, इसलिए पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि भारतीय उत्पादकों और किसानों के हितों पर आंच नहीं आने देंगे. बीते मंगलवार को भी भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में वार्ता हुई थी. उस समय यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच ने भारतीय वाणिज्य विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल से चर्चा की थी.

डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के साथ H-1B वीजा पर एकमुश्त 89 लाख रुपये फीस बढ़ा चुके हैं. ऐसे में दोनों देशों के कारोबारी जल्द किसी सम्मानजनक और बराबरी की डील होने की आस लगाए बैठे हैं.

