/भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप! अगले साल की शुरुआत में हो सकती है हाई-प्रोफाइल यात्रा, मार्को रूबियो ने क्या बताया?

Marco Rubio: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती जग जाहिर है. इस दोस्ती को और ज्यादा बल मिलने जा रहा है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से जब पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत आने की संभावना है तो उन्होंने कहा कि वे इसी दिशा में काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में ट्रंप भारत का दौरा कर सकते हैं.
Washington DC, US: When asked about US President Donald Trump's possible visit to India next year, US Secretary of State Marco Rubio says, "We're hoping that's what we're working towards - sometime early next year to have the President come. I think it's very… pic.twitter.com/soumURKZ91
इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये बेहद अच्छी बात है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहुत अच्छे और मजबूत रिश्ते हैं, जो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. इससे पहले ट्रंप साल 2020 में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भारत आए थे. पीएम मोदी और ट्रंप की जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी. जहां पर उन्होंने भारत आने की इच्छा जताई थी.
फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने यहां तक कहा था कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में मोदी का एक अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा. जब तक मोदी लीडर हैं, इंडिया हर फील्ड में बड़ा रोल निभाएगा. मोदी शांत और जबरदस्त नेता हैं, लेकिन मैं मोदी की तरह नहीं हूं. इसके अलावा यह भी कहा था कि अगर कोई भी भारत पर हमला करता है तो अमेरिका हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा.
अपडेट जारी है...