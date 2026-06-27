/भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप! अगले साल की शुरुआत में हो सकती है हाई-प्रोफाइल यात्रा, मार्को रूबियो ने क्या बताया?

फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने यहां तक कहा था कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में मोदी का एक अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा. जब तक मोदी लीडर हैं, इंडिया हर फील्ड में बड़ा रोल निभाएगा. मोदी शांत और जबरदस्त नेता हैं, लेकिन मैं मोदी की तरह नहीं हूं. इसके अलावा यह भी कहा था कि अगर कोई भी भारत पर हमला करता है तो अमेरिका हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा.