मस्क के बाद अब इस करीबी ने छोड़ा ट्रंप का साथ... राष्ट्रपति पर लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप

World News In Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है. बता दें कि जॉर्जिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य और ट्रंप की सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मानी जाने वाली मार्जोरी टेलर ग्रीन ने राष्ट्रपति पर उन्हें मौत की धमकियां देने का आरोप लगाया है. इसको लेकर ग्रीन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एक ऐसे शख्स से मौत की धमकी मिल रही है, जिसे उन्हें इलेक्ट होने में मदद की थी.

ग्रीन की सुरक्षा को खतरा?

ग्रीन ने शनिवार 15 नवंबर 2025 को अपने 'X' हैंडल पर शेयर किए गए एक लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा,' अब प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां मुझसे संपर्क कर रही हैं और मुझे मेरी सुरक्षा के लिए चेतावनियां दे रही हैं क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी की ओर से मेरे खिलाफ धमकियों का अड्डा बनाया जा रहा है और उसे बढ़ावा दिया जा रहा है. वह भी जिस आदमी का मैंने समर्थन किया और जिसे मैंने चुना था.'

I am now being contacted by private security firms with warnings for my safety as a hot bed of threats against me are being fueled and egged on by the most powerful man in the world. Add Zee News as a Preferred Source The man I supported and helped get elected. Aggressive rhetoric attacking me has historically… — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) November 15, 2025

ये भी पढ़ें- 150 फिलिस्तीनीयों को लेकर साउथ अफ्रीका कैसे पहुंचा रहस्यमयी जहाज? अबतक नहीं सुलझी गुत्थी!

ट्रंप से बढ़े मतभेद

बता दें कि 51 साल की रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य ने पहले कहा था कि वह ट्रंप की सेवा या पूजा नहीं करती हैं. उनके और ट्रंप के बीच एपस्टीन फाइल्स को लेकर मतभेद हो गए थे. उन्होंने खुद को मिली नफरत की तुलना एपस्टीन पीड़ितों की ओर से महसूस किए गए डर और दबाव से भी की. ग्रीन ने आगे लिखा,' मुझ पर किए गए आक्रामक बयानबाजी के कारण कई पुरुषों को मौत की धमकियां मिली हैं और उन पर दोष सिद्ध हुए हैं, जो इसी तरह की बयानबाजी से कट्टरपंथी बन गए हैं. इस बार USA अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा. एक महिला होने के नाते मैं पुरुषों की धमकियों को गंभीरता से लेती हूं. अब मुझे थोड़ा-बहुत समझ आ रहा है कि जेफरी एपस्टीन और उनके गुट की शिकार महिलाओं को कैसा डर और दबाव महसूस करना चाहिए.'

ये भी पढ़ें- 2 महीने में दूसरी बार पुतिन ने नेतन्याहू को मिलाया फोन, रूस-इजरायल के बीच क्या खिचड़ी पक रही?

ग्रीन से समर्थन वापस ले रहे ट्रंप

वहीं ट्रंप ने भी ग्रीन पर हमला बोलते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर लिखा कि वह ग्रीन का समर्थन वापस ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि ग्रीन हमेशा शिकायत करती रहती हैं और लोग "उनसे और उनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं.

ट्रंप ने लिखा,' मैं कांग्रेस सदस्य' मार्जोरी टेलर ग्रीन का समर्थन वापस ले रहा हूं. मैं मार्जोरी को बस शिकायत करते हुए देख रहा हूं. मैं हर दिन एक चिड़चिड़े पागल का फोन नहीं उठा सकता.' इसके अलावा ट्रंप ने यह भी लिखा की वे इस बात से परेशान हैं कि मैं अब उनके फोन कॉल का जवाब नहीं देता, लेकिन 219 कांग्रेसी पुरुषों, 53 अमेरिकी सीनेटरों, 24 कैबिनेट सदस्यों, लगभग 200 देशों और एक सामान्य जीवन जीने के साथ मैं हर दिन एक पागल व्यक्ति का फोन कॉल नहीं उठा सकता.'