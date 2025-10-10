'मैं यह पुरस्कार ट्रम्प को समर्पित करती हूं...': नोबेल प्राइज जीतने वाली मारिया ने की अमेरिकी राष्ट्रपति की मुराद पूरी!

Maria Corina Machado: वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने शुक्रवार को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार जीतने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और वेनेजुएला की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को समर्पित किया. एक्स पर एक पोस्ट में मचाडो ने कहा कि सभी वेनेज़ुएलावासियों के संघर्ष को यह मान्यता हमारे कार्य को पूरा करने के लिए एक प्रोत्साहन है. हम जीत की दहलीज पर हैं और आज पहले से कहीं ज्यादा हम राष्ट्रपति ट्रम्प, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों, लैटिन अमेरिका के लोगों और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों पर स्वतंत्रता और लोकतंत्र हासिल करने के लिए अपने प्रमुख सहयोगियों के रूप में भरोसा करते हैं. मैं यह पुरस्कार वेनेज़ुएला के पीड़ित लोगों और हमारे उद्देश्य के प्रति उनके निर्णायक समर्थन के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प को समर्पित करती हूं!

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom. We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

व्हाइट हाउस ने नोबेल कमेटी पर साधा निशाना

बता दें कि इससे पहले व्हाइट हाउस ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को देने के नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के फैसले की आलोचना की थी और कहा था कि रिपब्लिकन नेता शांति समझौते करना, युद्ध समाप्त करना और जीवन बचाना जारी रखेंगे. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि राष्ट्रपति ट्रम्प शांति समझौते करना, युद्ध समाप्त करना और लोगों की जान बचाना जारी रखेंगे. उनका दिल मानवतावादी है और उनके जैसा कोई नहीं होगा जो अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से पहाड़ों को हिला सके. उन्होंने कहा कि नोबेल कमेटी ने साबित कर दिया है कि वे शांति से ऊपर राजनीति को महत्व देते हैं.