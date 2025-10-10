कौन हैं वेनेजुएला की 'गांधी', जिन्हें मिला शांति का नोबेल? लोकतंत्र के लिए लगाई जान की बाजी!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़कर वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार (2025 Nobel Peace Prize) दिया गया है. शुक्रवार (10 अक्टूबर) को नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने इसका ऐलान किया. इसके पहले इस साल 4 नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हो चुका था, लेकिन पूरी दुनिया की नजर इसी नोबल पुरस्कार पर थी. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पूरी दुनिया में मोर्चा खोल रखा था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई मंच या कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां उन्होंने ये दिखाने की कोशिश नहीं कि कि वो इस साल नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं.

इस वर्ष कुल 338 व्यक्तियों और संगठनों को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था. नोबेल समिति के नियमों के अनुसार, नामांकित व्यक्तियों और संस्थाओं की यह पूरी सूची अगले 50 वर्षों तक गोपनीय रखी जाएगी. पिछले वर्ष 2024 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 'निहोन हिडानक्यो' (Nihon Hidankyo) को प्रदान किया गया था. यह समूह जापान पर हुए परमाणु हमलों के बचे हुए पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करता है. निहोन हिडानक्यो को यह सम्मान परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और वैश्विक निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के उनके दशकों लंबे प्रयासों के लिए दिया गया था.

कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो? यहां जानिए

मारिया कोरिना मचाडो का जन्म 7 अक्टूबर, 1967 को वेनेजुएला में हुआ था. पेशे से वो एक इंजीनियर हैं. वो वेंटे वेनेजुएला पार्टी की नेता और मौजूदा समय वेनेजुएला में विपक्ष की नेता हैं. फोर्ब्स मैंगजीन के अनुसार, वेनेजुएला की नेता और कार्यकर्ता मारिया कोरिना कहलाना पसंद करती हैं. राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने से पहले, मारिया ने सुमाते नामक एक नागरिक समाज एनजीओ की स्थापना की थी. मारिया कोरिना वेंटे वेनेजुएला की राष्ट्रीय समन्वयक हैं, जो 2013 में स्थापित एक उदारवादी राजनीतिक संगठन है. मारिया इस सियासी संगठन की संस्थापक सदस्य भी हैं. वे 2010-2015 के चुनाव में सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक वोटों के साथ देश की राष्ट्रीय सभा के लिए चुनी गई थीं.

डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़कर जीता नोबेल शांति पुरस्कार

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान करने का ऐलान किया है. उन्हें यह सम्मान वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण व शांतिपूर्ण परिवर्तन लाने के उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया है. समिति ने अपने बयान में कहा कि मचाडो ने कठिन परिस्थितियों में भी लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया.

हिंसा और दमन के बीच चुनी शांतिपूर्ण परिवर्तन की राह

मारिया ने हिंसा और दमन के बीच भी शांतिपूर्ण परिवर्तन की राह को चुना और अपने देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई. यह पुरस्कार मचाडो के नेतृत्व में वेनेजुएला के नागरिक समाज और विपक्षी आंदोलनों के उस साहसिक प्रयास की अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, जो देश में लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना के लिए जारी है.

