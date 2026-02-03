नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस का बड़ा बेटा गिरफ्तार, पहले से थे 38 केस...; रेप ट्रायल से पहले चाकू से किया हमला

Advertisement
Marius Borg Hoiby arrested: नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस के बड़े बेटे मारियस बॉर्ग हौइबी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बीते शनिवार को उन्होंने किसी पर चाकू से हमला किया था. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:25 AM IST
Marius Borg Hoiby arrested: नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस के बड़े बेटे मारियस बॉर्ग हौइबी को नए आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया है. ये गिरफ्तारी उनके बलात्कार मामले की सुनवाई से एक दिन पहले हुई है, जो शाही परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी हुई है. पुलिस ने बताया कि हौइबी पर चाकू से धमकी, हमला और रोक आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है. स्थानीय मीडिया के अनुसार ये घटनाएं हफ्ते के अंत में हुई थीं.

हौइबी पर कुल 38 आरोप
ओस्लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस की मांग पर हौइबी को चार हफ्ते तक हिरासत में रखने की अनुमति दी है, ताकि उन्हें फिर से अपराध करने से रोका जा सके. उनके वकील पेटर सेकुलिक ने कहा कि रविवार को एक अन्य व्यक्ति के साथ हुई कथित घटना के बाद यह गिरफ्तारी हुई है. हौइबी अपने हिरासत को चुनौती दे रहे हैं और उनके वकील जल्द ही अपील पर विचार करेंगे.

हौइबी पर कुल 38 आरोप हैं, जिनमें चार मामलों में 2018 से 2024 के बीच कथित बलात्कार शामिल हैं. इसके अलावा पूर्व साथी के खिलाफ हिंसा और धमकियों के आरोप, 3.5 किलोग्राम मारिजुआना ले जाने, मौत की धमकियां और यातायात नियम उल्लंघन शामिल हैं. हौइबी 2024 में कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सुनवाई तक उन्हें जमानत पर छोड़ा गया था.

शाही परिवार से कोई मतलब नहीं 
मारियस हौइबी क्राउन प्रिंसेस मेटे-मारिट के बेटे हैं और क्राउन प्रिंस हॉकॉन के सौतेले बेटे हैं. उन्हें कोई शाही पद या अधिकार नहीं प्राप्त हैं. हौइबी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सभी यौन शोषण आरोपों को खारिज किया है और हिंसा के अधिकांश आरोपों का भी अस्वीकार किया है. क्राउन प्रिंस हॉकॉन ने साफ किया कि हौइबी शाही परिवार का हिस्सा नहीं हैं और उन्हें नागरिक के रूप में सामान्य अधिकार और जिम्मेदारियां प्राप्त हैं.

क्राउन प्रिंसेस का एपस्टीन के साथ संपर्क
मेटे-मारिट के जेफरी एपस्टीन के साथ संपर्कों ने भी हाल ही में शाही परिवार की छवि को प्रभावित किया है. नए दस्तावेजों के मुताबिक, क्राउन प्रिंसेस ने 2013 में एपस्टीन की पाम बीच संपत्ति का कुछ दिनों के लिए उपयोग किया था. शाही घराने ने साफ की कि ये संपर्क एक सामान्य मित्र के माध्यम से हुआ था. मेटे-मारिट ने कहा कि उन्हें एपस्टीन के बारे में पर्याप्त जांच नहीं करनी चाहिए थी और उन्होंने गलत निर्णय लिया था.

हौइबी की कानूनी प्रक्रिया 19 मार्च तक चलेगी. नॉर्वे के शाही परिवार की लोकप्रियता के बावजूद यह मामला उनके लिए नकारात्मक छवि का कारण बन गया है. साथ ही, हॉकॉन की बहन प्रिंसेस मार्था लुईस के व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्णयों ने भी विवाद खड़ा किया है. शाही परिवार ने यह साफ किया है कि वे कोर्ट में गवाही के दौरान टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सुनवाई को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने का आश्वासन दिया है.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Marius Borg Hoiby

