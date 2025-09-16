South Korea: मार्शल लॉ मामले में पूर्व प्रधानमंत्री सू के खिलाफ ट्रायल जल्द, हफ्ते का एक दिन तय
Advertisement
trendingNow12924424
Hindi Newsदुनिया

South Korea: मार्शल लॉ मामले में पूर्व प्रधानमंत्री सू के खिलाफ ट्रायल जल्द, हफ्ते का एक दिन तय

पहली औपचारिक सुनवाई में 3 दिसंबर के सीसीटीवी फुटेज को पेश किया जाएगा. ये उसी दिन का है जिस दिन राष्ट्रपति कार्यालय से मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा हुई थी. यून द्वारा मार्शल लॉ घोषित करने से पहले, कथित तौर पर हान के सुझाव पर, उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय में एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी.

Written By  IANS|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

South Korea: मार्शल लॉ मामले में पूर्व प्रधानमंत्री सू के खिलाफ ट्रायल जल्द, हफ्ते का एक दिन तय

दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हान डक-सू के खिलाफ विद्रोह का मुकदमा इस महीने के अंत से शुरू होगा. अदालत ने मंगलवार को कहा कि ये सप्ताह में एक बार आयोजित किया जाएगा. योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, हान पर दिसंबर में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल के मार्शल लॉ लागू करने में मदद करने, झूठी गवाही देने, सरकारी दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और नष्ट करने, और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. मंगलवार को सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले प्री ट्रायल हियरिंग के दौरान, पीठ ने कहा कि औपचारिक सुनवाई 30 सितंबर से शुरू होगी और हर सोमवार को एक सुनवाई के साथ तेजी से आगे बढ़ेगी.

पहली औपचारिक सुनवाई में 3 दिसंबर के सीसीटीवी फुटेज को पेश किया जाएगा. ये उसी दिन का है जिस दिन राष्ट्रपति कार्यालय से मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा हुई थी. यून द्वारा मार्शल लॉ घोषित करने से पहले, कथित तौर पर हान के सुझाव पर, उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय में एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी. कथित तौर पर फुटेज में हान को बैठक कक्ष से मार्शल लॉ की घोषणा और यून के राष्ट्र के नाम संबोधन वाले मुद्रित कागजात इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है.
इसमें कथित तौर पर हान को कैबिनेट बैठक के लिए कोरम पूरा होने की जांच हाथ से गिनते हुए और बैठक समाप्त होने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री ली सांग-मिन के साथ विचार-विमर्श करते हुए भी दिखाया गया है.

3 दिसंबर को तैयार किया संशोधित घोषणापत्र
हान के अभियोग में उन पर 3 दिसंबर के बाद एक संशोधित घोषणापत्र तैयार करने का आरोप लगाया गया है जिसका उद्देश्य उस आदेश की वैधता को बढ़ाना और बाद में उसे नष्ट करना था. उन पर संवैधानिक न्यायालय और राष्ट्रीय सभा में शपथ लेकर झूठ बोलने का भी आरोप है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यून ने उन्हें मार्शल लॉ घोषणापत्र की एक प्रति तब तक दी थी जब तक कि आदेश वापस नहीं ले लिया गया. हान मंगलवार को प्रीट्रायल हियरिंग में शामिल नहीं हुए क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी.

Add Zee News as a Preferred Source

हान पर लगाए थे अभियोग
इससे पहले अगस्त में, एक स्पेशल काउंसल टीम ने हान पर यून द्वारा मार्शल लॉ लागू करने में विफल रहने के लिए उकसाने के आरोप में अभियोग लगाया था. विशेष वकील चो यून-सुक की टीम के अनुसार, हान पर विद्रोह के सरगना को उकसाने, झूठी गवाही देने, सरकारी दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और नष्ट करने, और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे.

यह भी पढ़ेंः किम जोंग उन को ताउम्र देता रहा चैलेंज, नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों का छूट गया पसीना

About the Author
author img
IANS

TAGS

South Korea

Trending news

हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का हिस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का हिस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
;