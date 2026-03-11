मस्जिद की तरफ से आकर किया हमला...पहले होली के जश्न में किया उपद्रव, अब रेस्टोरेंट-दुकानों में कर रहे तोड़फोड़, लंदन में भारतीयों को क्यों बनाया जा रहा टारगेट?

Another attack on Indian market in Wembley London: ब्रिटेन की राजधानी लंदन से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है. शहर के वेम्बली इलाके में भारतीय मूल के दुकानदारों और रेस्टोरेंट मालिकों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं. नकाब पहने युवकों का एक गैंग दुकानों में घुसकर सामान फेंक रहा है और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलावर अचानक आते हैं, कुछ ही मिनटों में नुकसान पहुंचाते हैं और फिर मौके से भाग जाते हैं. इन घटनाओं के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया है.

एक हफ्ते में दो बार रेस्टोरेंट को बनाया निशाना

वेम्बली के ईलिंग रोड इलाके में स्थित लोकप्रिय भारतीय रेस्टोरेंट ‘मानेक चौक’ पर पिछले हफ्ते दो बार हमला हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक 5 मार्च और 7 मार्च को नकाबपोश युवकों का एक गैंग रेस्टोरेंट में घुस आया और वहां जमकर तोड़फोड़ की. घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कई युवक चेहरे ढके हुए रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं और टेबल-कुर्सियां पलट देते हैं. फर्श पर खाना और बर्तन बिखरे हुए दिखाई देते हैं.

After Islamists attacked Hindus celebrating Holi in a park in Harrow, London Add Zee News as a Preferred Source Another attack on a mini Indian market by Islamists in Wembley London. Pakistani descendent Sadiq khan is the mayor of London. pic.twitter.com/72pN7yUgVm — Tathvam-asi (@tathvamasi6) March 9, 2026

दुकानदारों का दावा- मस्जिद की तरफ से आया था गैंग

स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि करीब 15 से 20 युवकों का एक गैंग मस्जिद की तरफ से आया था. आते ही उन्होंने रेस्टोरेंट में हमला शुरू कर दिया. हमलावरों ने किसी से बात तक नहीं की और सीधे सामान तोड़ना शुरू कर दिया. बताया गया कि इस दौरान एक भारतीय व्यक्ति ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उस पर बोतल से हमला कर दिया गया. इस घटना में कई लोगों को चोट भी आई.

फल-सब्जी की दुकान में भी मचाया उत्पात

6 मार्च को एक और वीडियो सामने आया जिसमें नकाबपोश युवक Panesar Food and Wine नाम की दुकान के बाहर फल और सब्जी के बॉक्स फेंकते नजर आए. हमलावरों ने सामान जमीन पर गिराकर उसे पैरों से कुचल दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलावर पहले दुकानों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर उसका वीडियो बनाकर वहां से चले जाते हैं.

पहले होली समारोह में भी हुआ था हंगामा

इससे पहले लंदन के पास हैरो इलाके में होली समारोह के दौरान भी हंगामा हुआ था. बताया गया कि कुछ लोगों ने वहां मौजूद लोगों पर हमला करने की कोशिश की थी. इस मामले को स्थानीय सांसद ने ब्रिटेन की संसद में भी उठाया था. सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा था कि होली समारोह में शामिल हजारों लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा किया गया और इस मामले में पुलिस को जवाब देना चाहिए.

The UK’s law enforcement mechanisms continue to break new grounds of outdoing their own record of being an absolute catastrophic failure. Another day, another British Hindu business (Manek Chowk Indian restaurant) attacked by feral Islamist thugs in Wembley ealing Road https://t.co/q1QQDChP7i pic.twitter.com/ky8NAnYW1D — Adit (@IndicSocietee) March 10, 2026

पुलिस जांच में जुटी, लोगों से मांगी जानकारी

इन घटनाओं के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई है. ब्रेंट काउंसिल के प्रवक्ता ने कहा है कि किसी भी कारोबारी या समुदाय को डराने की कोशिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास घटना से जुड़ा वीडियो या जानकारी हो तो तुरंत अधिकारियों को दें, ताकि आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा सके.