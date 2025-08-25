London News: लंदन के भारतीय रेस्टोरेंट में घुसे नकाबपोशों ने लगाई आग, 5 लोगों की हालत गंभीर; 2 संदिग्ध हिरासत में

Indian origin restaurant fire in London: लंदन में एक भारतीय रेस्त्रा में शुक्रवार रात आग लगा दी गई. यह घटना तब हुई, जब वहां पर भोजन करने वालों की काफी भीड़ थी. उसी दौरान 3 नकाबपोश लोग रेस्टोरेंट के अंदर घुसे और फर्श पर कोई तरल पदार्थ फेंककर भाग गए. इससे रेस्टोरेंट में आग लग गई. आग की लपटों ने कुछ ही देर में रेस्त्रां को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां पर अफरा-तफरी मच गई. अपनी जान बचाने के लिए लोग और कर्मचारी तेजी से बाहर भागने लगे. सीसीटीवी में नकाबपोशों की तस्वीर रिकॉर्ड हो गई है. पुलिस इस घटना में शामिल लोगों की तलाश कर रही है.

घटना में बुरी तरह झुलस गए 5 लोग

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आगजनी की यह घटना लंदन में गैंट्स हिल एरिया की वुडफोर्ड एवेन्यू में हुई. इस आगजनी में 5 लोग झुलस गए, जिन्हें बाद में ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया. उनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है.

सीसीटीवी रिकॉर्ड के आधार पर आगजनी के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनमें से एक की उम्र 54 साल और दूसरे की 15 वर्ष है. दोनों पर लोगों की जान खतरे में डालने के आरोप में पूछताछ की जा रही है.

2 संदिग्धों से की जा रही पूछताछ

डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर मार्क रोजर ने बताया कि मामले की जांच चल रही है. दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर घटना की वजह और बाकी लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. लंदन फायर ब्रिगेड के मुताबिक, रेस्टोरेंट में आग की सूचना मिलते ही कुछ ही मिनटों में 4 स्टेशनों की दमकल टीमें मौके पर पहुंच गई थी. जब तक आग बुझाई गई, तब तक उसका एक हिस्सा जलकर खत्म हो चुका था.

भारतवंशी चलाते हैं रेस्टोरेंट

पुलिस के मुताबिक, इस रेस्टोरेंट को ब्रिटिश नागरिक सुधीर चीडेला चलाते हैं. वे खुद को सच्चे भारतीय व्यंजन परोसने वाला रेस्टोरेंट बताते हैं. उनका कहना है कि उनके रेस्टोरेंट में फिल्म अधिकारियों, सांस्कृतिक और चैरिटी कार्यक्रमों के लिए भी सेवा की जाती है.