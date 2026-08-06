ईरान की टॉप लीडरशिप के बीच उभरे मतभेद की खबरों के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि मौजूदा दौर में सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित करना बहुत मुश्किल हो गया है. इसके साथ ही कहा कि देश के लिए आगे बढ़ने में उनकी मौजूदगी एक बड़ी ताकत है. पेजेशकियन ने कहा, 'अमेरिका और इज़राइल ने हताशा में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मार डाला. उन्हें उम्मीद थी कि इस क्रूर कार्रवाई के बाद ईरान ढह जाएगा. हालांकि देश आगे बढ़ता रहा और हमारे (नए) प्रिय नेता को चुना गया. हमारे नए प्रिय नेता की मौजूदगी हमारे लिए इस रास्ते पर आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी ताकत है, हालांकि फिलहाल उनसे बातचीत करना बहुत मुश्किल है.'