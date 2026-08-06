ईरान की टॉप लीडरशिप के बीच उभरे मतभेद की खबरों के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि मौजूदा दौर में सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित करना बहुत मुश्किल हो गया है. इसके साथ ही कहा कि देश के लिए आगे बढ़ने में उनकी मौजूदगी एक बड़ी ताकत है. पेजेशकियन ने कहा, 'अमेरिका और इज़राइल ने हताशा में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मार डाला. उन्हें उम्मीद थी कि इस क्रूर कार्रवाई के बाद ईरान ढह जाएगा. हालांकि देश आगे बढ़ता रहा और हमारे (नए) प्रिय नेता को चुना गया. हमारे नए प्रिय नेता की मौजूदगी हमारे लिए इस रास्ते पर आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी ताकत है, हालांकि फिलहाल उनसे बातचीत करना बहुत मुश्किल है.'
मोजतबा के बारे में कहा जाता है कि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. वो लिखित मैसेज भेजते हैं लेकिन इस कारण ही उनके ईरान के टॉप नेताओं से संबंधों को लेकर अटकलें लगाई जाती हैं. पेजेशकियन की ये टिप्पणियां उन खबरों के बीच आईं जिनमें दावा किया गया है कि खामेनेई ने राष्ट्रपति को अंतिम अल्टीमेटम जारी किया है और अमेरिका के साथ बातचीत और संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के कमांडर अहमद वाहिदी का समर्थन किया है.
इजरायली टीवी चैनल 14 ने तेहरान में हो रहे घटनाक्रमों के बारे में सूत्रों के हवाले से कहा कि मोजतबा ने राष्ट्रपति पेजेशकियन के प्राथमिक राजनीतिक प्रभाव को प्रभावी रूप से छीन लिया है. चैनल 14 ने दावा किया कि खामेनेई का रुख ईरान के सैन्य प्रतिष्ठान के साथ पूर्ण एकजुटता का संकेत देता है, जिससे राष्ट्रपति के पास रणनीतिक नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिए सीमित गुंजाइश बचती है. रिपोर्ट के अनुसार पेजेशकियन ने कथित तौर पर ईरान के नेतृत्व के साथ नीतिगत मतभेदों के दौरान मई में इस्तीफे की पेशकश की थी लेकिन उसको ठुकरा दिया गया. पेजेशकियन को लगता है कि उनके प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के निर्णयों से पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया है.
क्रांति के बाद का सबसे मुश्किल समय
अपने शपथ ग्रहण की दूसरी सालगिरह पर बुधवार को सरकारी मीडिया को दिए इंटरव्यू में पेजेशकियन ने ये भी कहा कि पाबंदियां लगातार बढ़ रही हैं और उसके बाद सैन्य टकराव हुआ है. पेजेशकियन ने आधिकारिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (आईआरआईबी) को बताया, 'अभी हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, वे क्रांति के बाद के इतिहास के सबसे मुश्किल हालात हैं. पाबंदियां थीं और वे बढ़ती गईं. फिर, उन्होंने हमारे बैंकों और हमारे फाइनेंशियल ऑपरेशन्स पर पाबंदी लगा दी. इससे खुश नहीं होने पर उन्होंने जंग छेड़ दी.
ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि बाहरी दबाव का मकसद सरकार के लिए लोगों का समर्थन कमजोर करना है. उन्होंने दावा किया, 'अब वे जो भी योजना बना रहे हैं और जो भी दबाव डाल रहे हैं, वह लोगों को नाराज करने और जैसा कि वे कहते हैं, उन्हें विरोध करने के लिए उकसाने के लिए है.'
पेजेशकियन ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय एकता ने ईरान को दबाव झेलने में मदद की है. उन्होंने कहा, 'अगर हम आज तक बचे हैं तो इसका श्रेय ईरान के अच्छे लोगों को जाता है.'
अमेरिका का रुख
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ईरानी शासन बिखरा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच डील की प्रक्रिया मुश्किल भरी रहेगी. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत आसान नहीं होगी और इसमें काफी समय लग सकता है. वेंस के मुताबिक ईरानी बेहद जटिल लोग हैं और वहां का शासन तंत्र बिखरा हुआ है, जिसकी वजह से डील की प्रक्रिया मुश्किल भरी रहेगी.
बुधवार शाम को फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'हमारा काम इससे निपटना है और अमेरिकी लोगों के लिए, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी सबसे अच्छा नतीजा पाना है. तेल की कीमतें नीचे आएंगी और नीचे ही रहेंगी. ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा और अमेरिका एक मजबूत स्थिति में होगा.'