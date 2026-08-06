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ईरान की टॉप लीडरशिप के भीतर हो रही बगावत! ईरानी राष्‍ट्रपति ने निकाला दिल का गुबार

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के साथ अपने संबंधों को लेकर खुलकर बात की है. दोनों नेताओं के बीच हालिया दौर में खटपट की खबरें आई हैं.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 06, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:53 AM IST
ईरान की टॉप लीडरशिप के भीतर हो रही बगावत! ईरानी राष्‍ट्रपति ने निकाला दिल का गुबार

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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